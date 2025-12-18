Πώς να φτιάξεις ζυμαρικά στο air fryer χωρίς να τα βράσεις

Μια τεχνική μαγειρέματος ζυμαρικών που σίγουρα θα υιοθετήσετε. Είναι απίστευτα πρακτική, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στη γεύση και την υφή.

Υπάρχουν στιγμές που θέλουμε ένα πιάτο ζεστό, νόστιμο και χορταστικό, αλλά ο χρόνος δεν μας το επιτρέπει. Τι γίνεται όταν η λύση είναι τόσο απλή όσο ένα μόνο σκεύος και η μαγεία ενός air fryer; Αυτή η συνταγή για baked pasta φέρνει την άνεση και τη γεύση μαζί, χωρίς περιττές διαδικασίες και με εκπληκτικά γρήγορο αποτέλεσμα. Είναι ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν κάτι σπιτικό, ζουμερό και τυρένιο χωρίς να χάσουν πολύτιμο χρόνο στην κουζίνα.

Αν σκέφτεστε… χωρίς βράσιμο; Πώς γίνεται αυτό; Να πώς: Προσθέτουμε νερό μαζί με τη σάλτσα κατά το ψήσιμο και έτσι τα ζυμαρικά μαγειρεύονται τέλεια. Πρέπει απλώς να το δοκιμάσετε. Να τι θα χρειαστείτε:

Ωμά ζυμαρικά – μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε σχήμα χωράει άνετα σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Σημείωση: Χρησιμοποιούμε ωμά ζυμαρικά, χωρίς να τα βράσουμε εκ των προτέρων. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σχήμα των ζυμαρικών.

– χρησιμοποιούμε έτοιμη σάλτσα ντομάτας, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σπιτική.

– χρησιμοποιούμε έτοιμη σάλτσα ντομάτας, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σπιτική. Νερό – το κλειδί αυτής της συνταγής. Εφόσον χρησιμοποιούμε ωμά ζυμαρικά, χρειάζεται να προσθέσουμε νερό στη σάλτσα ώστε να μαγειρευτούν σωστά. Αν τα ζυμαρικά φαίνονται στεγνά μετά το ψήσιμο, προσθέστε 2–3 κουταλιές της σούπας νερό, ανακατέψτε και ψήστε ξανά πριν προσθέσετε το τυρί.

Αν θέλετε να τα αποθηκεύσετε για αργότερα, καλύψτε το σκεύος με μεμβράνη και βάλτε το στο ψυγείο. Όταν έρθει η ώρα να τα σερβίρετε, αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου και λιώστε το τυρί με ένα τελευταίο ψήσιμο.

Πώς να φτιάξετε τα ζυμαρικά στο air fryer

Προσθέστε βούτυρο, λάδι, νιφάδες τσίλι, ρίγανη, σκόρδο, πιπεριά, μανιτάρια, ωμά ζυμαρικά, κόκκινη σάλτσα, αλάτι, πιπέρι και ζάχαρη σε ένα στρογγυλό ταψάκι 18 εκ. και ανακατέψτε. Βεβαιωθείτε ότι το σκεύος είναι κατάλληλο για air fryer – εδώ χρησιμοποιείται πυρίμαχο σκεύος. Προσθέστε το νερό και ανακατέψτε ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι τα ζυμαρικά είναι πλήρως καλυμμένα με το νερό. Καλύψτε το σκεύος με αλουμινόχαρτο και ασφαλίστε καλά και τη βάση. Μαγειρέψτε στους 180°C για 45 λεπτά. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και ανακατέψτε καλά. Αν τα ζυμαρικά φαίνονται στεγνά, προσθέστε 2–3 κουταλιές της σούπας νερό και ανακατέψτε. Ρυθμίστε την ποσότητα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Πασπαλίστε με τυρί και ψιλοκομμένο βασιλικό και ψήστε στους 200°C για 3–4 λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί. Σερβίρετε αμέσως. Αν θέλετε να τα φυλάξετε, καλύψτε με μεμβράνη και βάλτε στο ψυγείο. Αφήστε τα να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου και λιώστε το τυρί λίγο πριν το σερβίρισμα.