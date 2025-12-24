Το μενού των Χριστουγέννων που θα κλέψει τις εντυπώσεις

Ένα μενού εύκολο στην προετοιμασία, πρακτικό και οικονομικό, τέλειο για ένα πλούσιο και νόστιμο χριστουγεννιάτικο γεύμα.

Και φέτος αποφασίσαμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ιδέες μας για ένα χριστουγεννιάτικο μενού που συνδυάζει γεύση και πρακτικότητα: θα ετοιμάσουμε μαζί το μενού Χριστουγέννων 2025, αποτελούμενο από πιάτα απλά αλλά πλούσια και γευστικά, που κινούνται ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργικότητα.

Θα είναι ένα μενού κρέατος για τα Χριστούγεννα, που περιλαμβάνει τρία ορεκτικά, το καθένα πιο δελεαστικό από το άλλο, ένα πρώτο πιάτο πλούσιο, κρεμώδες και χορταστικό, ένα δεύτερο με συνοδευτικό πεντανόστιμο και εντυπωσιακό, και τέλος ένα γλυκό που θα εκπλήξει και θα αποσπάσει το χειροκρότημα των καλεσμένων μας. Ποιος είπε ότι για το χριστουγεννιάτικο γεύμα πρέπει να ξοδέψουμε μια περιουσία; Ακόμα και με οικονομικά υλικά που βρίσκουμε εύκολα σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ μπορούμε να ετοιμάσουμε πιάτα εξαιρετικά νόστιμα, που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο γιορτινό τραπέζι!

Για αυτό το μενού Χριστουγέννων σκεφτήκαμε τρία πολύ απλά ορεκτικά, από τα οποία τα δύο είναι εντελώς χωρίς μαγείρεμα, ένα πρώτο πιάτο, ένα δεύτερο και ένα γλυκό για να ολοκληρώσουμε με γεύση και κομψότητα. Υπάρχει επίσης και ένα επιπλέον: Ένα έξυπνο και πολύ εύκολο επιδόρπιο.

Ορεκτικά

Ξεκινάμε με τα ορεκτικά: σε 5 λεπτά θα ετοιμάσουμε τα δεντράκια από σαλάμι και τυρί, υπέροχες μπουκίτσες φτιαγμένες από φέτες από σαλάμι διπλωμένες ώστε να θυμίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, και κύβους έμενταλ με ελιές. Απλώς συναρμολογούμε τα υλικά σε ένα ξυλάκι για σουβλάκι και voilà: Τα δεντράκια μας είναι έτοιμα για παρουσίαση σε ένα όμορφο πιάτο.

Σκεφτήκαμε επίσης να σας προτείνουμε ρολάκια με τυρί και ρόκα, απλά και γρήγορα στη παρασκευή, χρησιμοποιώντας ψωμί για τοστ ως βάση και γεμίζοντας με τυρί, προσούτο και ρόκα: Ένας γευστικός αλλά ελαφρύς συνδυασμός. Είναι έτοιμα σε δευτερόλεπτα και φαίνονται εξαιρετικά… απίστευτα δελεαστικά.

Το τρίτο ορεκτικό είναι vegetarian: κοχυλάκια από σφολιάτα. Θα χρησιμοποιήσουμε έτοιμη σφολιάτα, κόβοντας με έναν κουπ-πατ δίσκους που θα γίνουν τα κοχυλάκια μας. Για τη γέμιση θα φτιάξουμε μια κρέμα από ρικότα και πέστο, και σε κάθε κοχυλάκι θα προσθέσουμε και μοτσαρέλα, σαν να είναι μαργαριτάρι. Είμαι σίγουρη ότι αυτά τα finger food θα εντυπωσιάσουν όλους.

pexels

Πρώτο πιάτο

Για το πρώτο πιάτο επιλέξαμε κανελόνια με προσούτο και τυρί, εμπλουτισμένα με μανιτάρια σωταρισμένα σε τηγάνι και καρυκευμένα με μίγμα μπεσαμέλ και κρέμας. Πρόκειται για κανελόνια λευκά στον φούρνο που θα ικανοποιήσουν όλους με την κρεμώδη υφή τους και την τραγανή, χρυσαφένια επιφάνεια. Μεταξύ προετοιμασίας και ψησίματος, θα χρειαστούν λιγότερο από μία ώρα και μπορούν να ετοιμαστούν και νωρίτερα, φυλαγμένα στο ψυγείο μέχρι να τα ψήσουμε.

Δεύτερο πιάτο

Και για το δεύτερο πιάτο έχουμε ρολό κιμά σε σφολιάτα, γεμιστό με σπανάκι, φέτες τυριού και μια νόστιμη ομελέτα. Μόλις είναι έτοιμο, το τυλίγουμε με σφολιάτα και ψήνεται στο φούρνο. Συνοδεύεται από πατάτες με ροζμάρι, λάδι και αλάτι. Είναι ένα δευτερεύον πιάτο που θα θυμόμαστε.

Γλυκό

Για να κλείσουμε γλυκά και εντυπωσιακά, θα φτιάξουμε παγωτό πανετόνε. Απλώς χρησιμοποιούμε ένα πανετόνε, σιρόπι νερού και ρούμι, και τρία από τα αγαπημένα μας παγωτά. Ένα πλούσιο γλυκό που θα εξαφανιστεί γρήγορα, ακόμα και από τα μικρά παιδιά.

Για τα κοχυλάκια σφολιάτας

Υλικά

1 ρολό σφολιάτας ορθογώνιο

100 γρ. ρικότα

70 γρ. πέστο

1 μοτσαρέλα σε μπουκίτσες

1 κρόκο αυγού για άλειμμα

Για τα δεντράκια σαλάμι και τυρί

Υλικά

24 φέτες ουγγρικό σαλάμι

8 κύβοι έμενταλ

8 ελιές χωρίς κουκούτσι (μαύρες και πράσινες)

Για τα ρολάκια με φιλαδέλφεια αι ρόκα

Υλικά

3 φέτες ψωμί για τοστ

120 γρ. προσούτο

250 γρ. φιλαδέλφεια

40 γρ. ρόκα



Για τα κανελόνια προσούτο και τυρί

Υλικά

250 γρ. φύλλα για λαζάνια

250 γρ. προσούτο

200 γρ. τυρί σε φέτες

500 ml μπεσαμέλ

Γάλα όσο χρειαστεί για αραιώσουμε τη μπεσαμέλ

200 ml κρέμα γάλακτος

500 γρ. μανιτάρια champignon

20 γρ. τυρί τριμμένο

1 σκελίδα σκόρδο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Για το ρολό των γιορτών

Υλικά

1 ρολό σφολιάτα

500 γρ. κιμάς ανάμεικτος

1 αυγό

70 γρ. τριμμένο τυρί για το μίγμα + 20 γρ. για το σπανάκι

100 γρ. γάλα

80 γρ. ψίχα ψωμιού

Μαϊντανός ψιλοκομμένος

1 ομελέτα (5 αυγά, 1 κ.σ. τριμμένο τυρί, αλάτι)

150 γρ. σπανάκι βρασμένο

200 γρ. κίτρινο τυρί σε φέτες

1 κιλό πατάτες

Λάδι

Αλάτι

1 κρόκο αυγού για άλειμμα

Για το παγωτό πανετόνε

Υλικά

1 πανετόνε

1 κιλό παγωτό ανάμεικτο (φουντούκι, βανίλια, σοκολάτα)

1 μικρό ποτηράκι ρούμι

Νερό όσο χρειάζεται

unsplash

Κοχυλάκια σφολιάτας

Εκτέλεση

Ανοίγουμε τη σφολιάτα και διπλώνουμε τις δύο μακριές πλευρές προς το κέντρο. Με κουπ-πατ 7 εκ., κόβουμε 10 κοχύλια. Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Κάνουμε 3–4 σχισμές στην επιφάνεια για να μοιάζει με κοχύλι. Αλείφουμε με αυγό και ψήνουμε στους 180°C για 20 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν. Ανακατεύουμε τη ρικότα με το πέστο και γεμίζουμε τα κοχύλια. Στο κέντρο προσθέτουμε τη μοτσαρέλα. Εναλλακτικά: αντί για μοτσαρέλα, μπορούμε να βάλουμε ελιά ή ντοματίνια.

Δεντράκια σαλάμι και τυρί

Εκτέλεση

Κόβουμε τις φέτες σαλάμι κατά μήκος και διπλώνουμε σε τρίγωνα. Συναρμολογούμε σε ξυλάκι: πρώτα κύβος τυριού, μετά 3 τρίγωνα σαλάμι, τέλος ελιά. Τοποθετούμε σε πιάτο με ρόκα και ντοματίνια.

Ρολάκια με φιλαδέλφεια και ρόκα

Εκτέλεση

Ανοίγουμε τις φέτες ψωμιού με πλάστη, τις βάζουμε λίγο επικαλυπτόμενες και ξαναπιέζουμε.

Αλείφουμε με φιλαδέλφεια, προσθέτουμε προσούτο και ρόκα. Τυλίγουμε σφιχτά με πλαστική μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα. Κόβουμε φέτες 1 εκ. και σερβίρουμε.

Κανελόνια με προσούτο και τυρί

Εκτέλεση

Σωτάρουμε μανιτάρια με σκόρδο, αλάτι και λάδι. Αφήνουμε να κρυώσουν. Αναμιγνύουμε μπεσαμέλ με κρέμα και λίγο γάλα. Γεμίζουμε τα μισά φύλλα λαζάνια με προσούτο, τυρί και μανιτάρια. Τυλίγουμε σε κανελόνια. Τοποθετούμε σε ταψί, καλύπτουμε με υπόλοιπο μίγμα μπεσαμέλ-κρέμας, πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί και ψήνουμε στους 180°C για 30 λεπτά.

Freepik

Ρολό των γιορτών

Εκτέλεση

Αναμειγνύουμε σπανάκι με 20 γρ. τυρί. Φτιάχνουμε ομοιογενές μίγμα κιμά με αυγό, γάλα, ψίχα, 50 γρ. τυρί, αλάτι, πιπέρι και μαϊντανό. Ανοίγουμε τον κιμά με πλάστη, προσθέτουμε φέτες τυριού, σπανάκι και ομελέτα, τυλίγουμε. Τυλίγουμε σε σφολιάτα, κάνουμε διακοσμητικά διαγώνια κοψίματα, αλείφουμε με κρόκο αυγού. Τοποθετούμε σε ταψί, προσθέτουμε πατάτες με λάδι και αλάτι, ψήνουμε στους 180°C για 50 λεπτά.

Παγωτό πανετόνε

Εκτέλεση

Κόβουμε την πάνω πλευρά του πανετόνε και αφαιρούμε το εσωτερικό. Στρώσεις: παγωτό (φουντούκι, βανίλια, σοκολάτα) και πανετόνε, ελαφρώς σιροπιασμένες με ρούμι και νερό. Επαναλαμβάνουμε για τρεις στρώσεις και κλείνουμε με την κορώνα του πανετόνε. Φυλάμε στο καταψύκτη μέχρι να σερβίρουμε.

Συμβουλές

Το μενού μπορεί εύκολα να γίνει πλήρως vegetarian:

Αντικαθιστούμε το σαλάμι με ψητές φέτες κολοκύθας στα δεντράκια.

Αφαιρούμε το προσούτο από τα ρολάκια, κρατώντας το τυρό και τη ρόκα.

Τα κοχυλάκια είναι ήδη vegetarian.

Στα κανελόνια, αφαιρούμε το προσούτο, μένουν μόνο μανιτάρια και τυρί.

Ρολό κιμά: Μπορούμε να φτιάξουμε ρολάκια με μελιτζάνα.

Τα γλυκό είναι ήδη vegetarian

Καλά Χριστούγεννα .