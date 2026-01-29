Σπανακοπιτάκια με μια έκπληξη: Μορταδέλα για πλούσια και αρωματική γέμιση

Σπανακοπιτάκια όπως τα ξέρουμε, αλλά με μια έκπληξη: Η μορταδέλα προσθέτει πλούτο και ένταση στη γέμιση, κάνοντας τα αγαπημένα μας τρίγωνα ακόμα πιο δελεαστικά.

Τα κλασικά σπανακοπιτάκια αποκτούν τώρα μια νέα διάσταση με την προσθήκη της μορταδέλας. Η αγαπημένη μας συνταγή γίνεται πιο πλούσια, πιο αρωματική και ακόμα πιο δελεαστική, προσφέροντας ένα μικρό ταξίδι γεύσεων σε κάθε τραγανό τρίγωνο. Ένα κλασικό αγαπημένο με μια έκπληξη που θα λατρέψουν όσοι αγαπούν τις έντονες και γεμάτες γεύσεις.

Υλικά

250 γρ. σπανάκι

3 ματσάκια μαϊντανό

250 γρ. φέτα (σπασμένη σε μικρά κομμάτια)

30 γρ. τυρί τριμμένο

150 γρ. μορταδέλα

6 φύλλα για πίτες

1 αυγό

Ελαιόλαδο 40 γρ. για το σπανάκι + 50 γρ. για το φύλλο

1 σκελίδα σκόρδο

Αλάτι κατά βούληση (περιορισμένο λόγω φέτας)

Πιπέρι κατά βούληση

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε το σπανάκι και το σοτάρουμε σε αντικολλητικό τηγάνι μαζί με το ελαιόλαδο και τη σκελίδα σκόρδου για 2 λεπτά περίπου, μέχρι να μαλακώσει. Στραγγίζουμε καλά το σπανάκι για να φύγει το περιττό νερό, αφαιρούμε το σκόρδο, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και το αφήνουμε να κρυώσει σε ένα μπολ.

Ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό και τον προσθέτουμε στο σπανάκι. Όταν κρυώσει καλά, προσθέτουμε και τη φέτα, το αυγό και το τριμμένο τυρί. Ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια κόβουμε τη μορταδέλα σε μικρούς κύβους και την προσθέτουμε στη γέμιση. Ύστερα σε μια επιφάνεια εργασίας, ανοίγουμε ένα φύλλο, το αλείφουμε με ελαιόλαδο και το διπλώνουμε στη μέση σχηματίζοντας ορθογώνιο. Τοποθετούμε περίπου 100 γρ. γέμιση, κλείνουμε σε τρίγωνο, διπλώνοντας αρκετές φορές μέχρι να σχηματιστεί τρίγωνο περίπου 15–20 εκ. πλάτος. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει η γέμιση και τοποθετούμε τα σπανακοπιτάκια σε ταψί με χαρτί ψησίματος, αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε στον φούρνο στους 170° για 20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Καλή απόλαυση.