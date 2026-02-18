Εύκολη και χορταστική ομελέτα ζυμαρικών στο air fryer

Εύκολη συνταγή για ομελέτα ζυμαρικών στο air fryer, ιδανική για να αξιοποιήσετε ζυμαρικά που έχουν περισσέψει και να ετοιμάσετε ένα χορταστικό γεύμα σε λίγα λεπτά.

Η ομελέτα ζυμαρικών είναι μία από εκείνες τις διαχρονικές συνταγές που μπορούμε να κάνουμε ειδικά όταν έχουμε λίγο χρόνο για μαγείρεμα ή όταν μας έχουν περισσέψει ζυμαρικά από την προηγούμενη μέρα. Είναι πεντανόστιμη τόσο στο τηγάνι όσο και στον φούρνο, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τη συνταγή μας για ομελέτα ζυμαρικών στο air fryer: πραγματική λιχουδιά.

Πώς να τη σερβίρετε

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο πιάτο: Μπορούμε να το απολαύσουμε τόσο ως πρώτο όσο και ως δεύτερο, αφού στην ουσία είναι μια πλούσια ομελέτα. Είναι ιδανικό όταν έχουμε λίγο χρόνο για μαγείρεμα αλλά δεν θέλουμε να στερηθούμε ένα γευστικό και χορταστικό γεύμα. Μπορούμε να συνοδεύσουμε την ομελέτα ζυμαρικών με μια απλή και δροσερή πράσινη σαλάτα ή κάποιο συνοδευτικό λαχανικών. Ένας ακόμα τρόπος να τη γευτούμε είναι να τη χρησιμοποιήσουμε ως γέμιση για ένα ωραίο σάντουιτς, για τη δουλειά στο διάλειμμα του μεσημεριανού.Ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε μαζί την ομελέτα ζυμαρικών στο air fryer.

Υλικά

150 γρ. ζυμαρικά

4 αυγά

200 γρ. αρακάς

120 γρ. ζαμπόν σε κύβους

150 γρ. έμενταλ

50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα

½ κρεμμύδι

1 καρότο

Ελαιόλαδο όσο χρειάζεται

Πιπέρι όσο χρειάζεται

Αλάτι ψιλό όσο χρειάζεται

Freepik

Εκτέλεση

Σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το καρότο σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τον αρακά, λίγο αλάτι και τον μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε και το ζαμπόν, αφήνουμε στη φωτιά για ακόμα λίγα λεπτά και αποσύρουμε. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό και στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο μπολ, σπάμε τα αυγά, προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι, το τριμμένο τυρί και τα χτυπάμε με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε στο μείγμα των αυγών τον αρακά και το ζαμπόν και ανακατεύουμε.

Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά απευθείας μέσα στο μπολ, προσθέτουμε το έμενταλ σε κύβους και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα διαμέτρου 24 εκ. με λαδόκολλα, τη βάζουμε στον κάδο του air fryer και ψήνουμε στους 150 °C για 15–20 λεπτά. Η ομελέτα ζυμαρικών είναι έτοιμη για σερβίρισμα.

Συμβουλές

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ότι μακριά ζυμαρικά θέλουμε όπως λινγκουίνι ή ταλιατέλες, αλλά και κοντά ζυμαρικά όπως πένες. Αν μας έχουν περισσέψει ζυμαρικά από την προηγούμενη μέρα, μπορούμε άνετα να το χρησιμοποιήσουμε για την ομελέτα Μπορούμε να προσαρμόσουμε τη συνταγή με πολλούς τρόπους: Αντί για ζαμπόν μπορούμε να βάλουμε πανσέτα ή σπέκ, ενώ το έμενταλ μπορεί να αντικατασταθεί με άλλα τυριά που λιώνουν.