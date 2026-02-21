Το πιο νόστιμο κοτόπουλο στιφάδο με μανιτάρια

Σιγοβρασμένο κοτόπουλο με λαχανικά, μανιτάρια και αρωματικά, ιδανικό για ήρεμα δείπνα στο σπίτι. Μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και γεμάτη γεύση που θα αγαπήσουν οι πάντες.

Όλοι λατρεύουμε τη λεπτή μυρωδιά που γεμίζει το σπίτι όταν μια κατσαρόλα σιγοβράζει. Αν το στιφάδο της γιαγιάς σας, σας ξυπνάει αναμνήσεις με τη μυρωδιά του, τότε το σημερινό στιφάδο κοτόπουλο θα γίνει το νέο αγαπημένο σας φαγητό. Το στιφάδο κοτόπουλο ετοιμάζεται γρήγορα, έχει πολλές παραλλαγές, και είναι πεντανόστιμο, ειδικά αν το συνοδεύσετε με φρέσκο σπιτικό ψωμί για να το βουτήξετε τη σάλτσα ή κατευθείαν στην κατσαρόλα Άλλωστε, πλέον το ξέρετε: Το κοτόπουλο είναι η απόλυτη εγγύηση στις συνταγές. Σας επιτρέπει να φτιάξετε πολλά νόστιμα πιάτα, αρέσει πολύ σε μικρούς και μεγάλους και στην κουζίνα έχει τεράστια ευελιξία. Ας δούμε τη συνταγή.

Υλικά

800 γρ. στήθος κοτόπουλου

50 γρ. αλεύρι

30 γρ. ελαιόλαδο

50 γρ. βούτυρο 50 γρ

1 σκελίδα σκόρδο

100 γρ. καρότα

80 γρ. σέλερι

500 γρ. μανιτάρια champignon

150 γρ. λευκό κρασί

400 γρ. ζωμός (λαχανικών ή κρέατος)

1 κλαράκι δεντρολίβανο

Λίγα φύλλα φασκόμηλου

Αλάτι, πιπέρι κατά βούληση

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο με το λάδι σε χαμηλή φωτιά, προσθέτουμε το σκόρδο και όταν ροδίσει, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα καρότα και το σέλερι. Σοτάρουμε αργά για 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ, καθαρίζουμε το κοτόπουλο: Κόβουμε το στήθος στη μέση και αφαιρούμε το κόκκαλο στο κέντρο. Ύστερα το κόβουμε σε κύβους 2–3 εκ., το αλευρώνουμε καλά και το βάζουμε στην κατσαρόλα για να ροδίσει σε δυνατή φωτιά μέχρι να ασπρίσει από όλες τις πλευρές. Σβήνουμε με το λευκό κρασί, το αφήνουμε να εξατμιστεί, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, ρίχνουμε τον ζεστό ζωμό και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 50–60 λεπτά σε πολύ χαμηλή φωτιά, καλύπτοντας με καπάκι.

Καθαρίζουμε τα μανιτάρια αφαιρώντας το κάτω μέρος που είναι χώμα και τα κόβουμε σε φέτες περίπου μισού εκατοστού. Περίπου 20 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, προσθέτουμε τα μανιτάρια και συνέχισε το μαγείρεμα πάντα με καπάκι. Όταν το κοτόπουλο είναι τρυφερό, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι κατά βούληση και το σερβίρουμε ζεστό.

Συμβουλές

Σβήνοντας το κοτόπουλο με λευκό κρασί δίνετε περισσότερο άρωμα. Για τέλειο αποτέλεσμα, διαλέξτε το ίδιο κρασί που θα σερβίρετε στο τραπέζι. Προσθέστε πάντα τον ζεστό ζωμό στο πιάτο, αλλιώς θα σταματήσει το μαγείρεμα. Η χρήση λαδιού μαζί με βούτυρο αυξάνει το σημείο καπνού του βουτύρου και έτσι παίρνετε όλο το άρωμα χωρίς να καεί.