Σολομός με βελούδινη κρέμα γλυκοπατάτας και σπόρους κολοκύθας

Η βελούδινη κρέμα γλυκοπατάτας, ο σολομός με άρωμα πορτοκαλιού και οι σπόροι κολοκύθας συνθέτουν μια συνταγή εύκολη, γρήγορη και γεμάτη γεύση.

Υπάρχουν συνταγές που φτιάχνονται γρήγορα αλλά σου χαρίζουν στιγμές ζεστασιάς και θαλπωρής στο σπίτι — αυτή είναι μια από αυτές. Ο σολομός στον φούρνο σερβιρισμένος πάνω σε βελούδινη κρέμα γλυκοπατάτας, με άρωμα πορτοκαλιού και τραγανιστούς σπόρους κολοκύθας, είναι ένα πιάτο που συνδυάζει νοστιμιά, υγεία και χρώμα στο πιάτο. Ιδανικό για τα κρύα βράδια, όταν θέλουμε ένα ζεστό, χορταστικό γεύμα, αλλά και για τις γιορτές, για να προσθέσουμε λίγη μαγεία και εντυπωσιασμό στο οικογενειακό τραπέζι.

Υλικά

4 φιλέτα σολομού

400 γρ γλυκοπατάτα, καθαρισμένη

1 ποτήρι γάλα ή ζωμό λαχανικών

4 φέτες πορτοκάλι

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Μοσχοκάρυδο κατά βούληση

Λίγο ελαιόλαδο

Προαιρετικά: σπόροι κολοκύθας

www.lericettedimammagy.com

Εκτέλεση

Βράζουμε τη γλυκοπατάτα κομμένη σε μικρά κομμάτια μέχρι να μαλακώσει καλά. Ύστερα την πολτοποιούμε μαζί με το γάλα ή τον ζωμό, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και λίγο ελαιόλαδο μέχρι να γίνει λεία κρέμα. Κόβουμε τον σολομό σε λωρίδες και τον μαρινάρουμε με λίγο ελαιόλαδο και λίγο χυμό πορτοκαλιού. Στη συνέχεια τον σοτάρουμε για λίγα λεπτά σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και μερικές φέτες πορτοκαλιού. Έπειτα καβουρδίζουμε τους σπόρους κολοκύθας σε τηγάνι για 2 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε 2 κουταλιές κρέμας στη βάση, από πάνω τον σολομό, πασπαλίζουμε με τους σπόρους και προσθέτουμε μια φέτα πορτοκαλιού για διακόσμηση. Καλή απόλαυση.