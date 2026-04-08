Τέλεια χορτοφαγικά κεφτεδάκια με 4 μόνο υλικά

Γρήγορα, εύκολα και νόστιμα, αυτά τα χορτιφαγικά κεφτεδάκια είναι η ιδανική επιλογή για υγιεινά γεύματα που αρέσουν σε όλους.

Αυτά τα χορτοφαγικά κεφτεδάκια είναι η ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα γρήγορο, νόστιμο και υγιεινό γεύμα χωρίς πολύ κόπο. Με λίγα μόνο υλικά δημιουργείτε ένα μείγμα μαλακό, δεμένο και γεμάτο γεύση, που εντυπωσιάζει ακόμη και όσους δεν είναι vegan. Μπορείτε να τα απολαύσετε στο μεσημεριανό ή το βραδινό σας, να τα προσθέσετε σε σαλάτες, σάντουιτς ή ακόμα και ως σνακ για όλη την οικογένεια. Είναι τόσο εύκολα στην προετοιμασία, που θα γίνουν γρήγορα βασικό κομμάτι της διατροφής σας και ένα γευστικό αγαπημένο όλων στο σπίτι.

Υλικά

220 γρ. ρεβίθια βρασμένα σε βαζάκι, στραγγισμένα

2 καρότα

1 ματσάκι ρόκα

2 κουταλιές κεχρί (προαιρετικά)

Μπαχαρικά της αρεσκεία σας

Εκτέλεση

Ξεκινάμε τρίβοντας τα καρότα απευθείας σε ένα σουρωτήρι. Τα αλατίζουμε και τα αφήνουμε να χάσουν λίγο από τα υγρά τους, ενώ ετοιμάζουμε τα ρεβίθια. Σε ένα μίξερ, βάζουμε όλα τα ρεβίθια, λίγο ελαιόλαδο και μια πρέζα αλάτι. Τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν πολτός, όχι τελείως λείος. Ύστερα κόβουμε τη ρόκα σε μικρά κομματάκια. Αναποδογυρίζουμε το σουρωτήρι με τα καρότα πάνω σε ένα καθαρό πανί κουζίνας, τα τυλίγουμε και τα στύβουμε καλά για να βγάλουν όσο νερό γίνεται.

Αφού έχουμε ετοιμάσει τα υλικά (ρεβίθια πολτοποιημένα, καρότα καλά στραγγισμένα, ρόκα ψιλοκομμένη και κεχρί αν θέλετε), τα βάζουμε όλα σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν και να σχηματιστεί ένα ομοιογενές, μαλακό αλλά δεμένο μείγμα. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και τα μπαχαρικά ή μυρωδικά που προτιμάτε. ‘Ύστερα παίρνουμε μικρές ποσότητες από το μείγμα και πλάθουμε τα κεφτεδάκια. Πιέζουμε ελαφρά για να σταθεροποιηθούν. Αν έχετε χρόνο, αφήστε τα κεφτεδάκια στο ψυγείο για 10 λεπτά, ώστε να σφίξουν. Στη συνέχεια τα ψήνουμε στο τηγάνι με λίγο λάδι: 2 λεπτά από τη μία πλευρά και άλλα 2 λεπτά από την άλλη, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανά εξωτερικά αλλά μαλακά εσωτερικά. Σερβίρουμε τα κεφτεδάκια με σάλτσα γιαουρτιού. Καλή απόλαυση.