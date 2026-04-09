Αλμυρή τάρτα με σπαράγγια: Γρήγορη, εύκολη και γεμάτη άνοιξη

Η αλμυρή τάρτα με σπαράγγια είναι ιδανική ως ορεκτικό για ένα ανοιξιάτικο ή πασχαλινό τραπέζι, αλλά μπορεί να σταθεί και ως κυρίως πιάτο για ένα ελαφρύ γεύμα ή δείπνο.

Η άνοιξη φέρνει μαζί της φρέσκα υλικά και γεύσεις που ξυπνούν τις αισθήσεις. Τι καλύτερο από μια αλμυρή τάρτα με σπαράγγια για να γιορτάσουμε την εποχή; Εύκολη, γρήγορη και γεμάτη άρωμα, αυτή η τάρτα είναι ιδανική για κάθε περίσταση: από ένα χαλαρό δείπνο μέχρι το πασχαλινό τραπέζι. Η συνταγή συνδυάζει την τραγανή βάση με την απαλή κρέμα ρικότας και τα φρέσκα σπαράγγια, δημιουργώντας ένα πιάτο που αρέσει σε όλους, είτε το σερβίρετε ζεστό είτε σε θερμοκρασία δωματίου. Με λίγα μόνο υλικά και λίγα λεπτά προετοιμασίας, μπορείτε να φέρετε την άνοιξη στο πιάτο σας με γεύση, χρώμα και άρωμα.

Υλικά

1 φύλλο ζύμης για τάρτες

400 γρ. σπαράγγια, βρασμένα

2 αυγά

200 γρ. ρικότα

100 γρ. τυρί κρέμα

Αλάτι

unsplash

Εκτέλεση

Αφαιρούμε το σκληρό, λευκο-μωβ μέρος από τη βάση των σπαραγγιών. Ύστερα τα βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 10–15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Τα στραγγίζουμε και κόβουμε ένα μέρος σε κομμάτια, κρατώντας τα υπόλοιπα ολόκληρα. Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε τα αυγά, τη ρικότα, το τυρί κρέμα και λίγο αλάτι μέχρι να γίνει ομοιογενής κρέμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα κομμένα σπαράγγια και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τη ζύμη σε ταψί με λαδόκολλα. Τρυπάμε τη βάση με πιρούνι, ρίχνουμε τη γέμιση και απλώνουμε ομοιόμορφα. Τέλος τοποθετούμε από πάνω τα ολόκληρα σπαράγγια για διακόσμηση. Διπλώνουμε τις άκρες της ζύμης προς τα μέσα και ψήνουμε στον φούρνο στους 180°C για 30–35 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς πριν σερβίρουμ.

Συμβουλές