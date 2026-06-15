Παγωτό αβοκάντο με ξίδι βαλσάμικο και παρμεζάνα – Η πιο απρόσμενη γκουρμέ συνταγή

Ένα δροσερό και πρωτότυπο ορεκτικό με αβοκάντο, αγγούρι, βαλσαμικό ξίδι και τραγανά τσιπς παρμεζάνας που θα εντυπωσιάσει τους καλεσμένους σας.

Μοιάζει με παγωτό φιστίκι με λιωμένη σοκολάτα από πάνω, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα ιδιαίτερο παγωτό αβοκάντο και αγγουριού, σερβιρισμένο με ξίδι βαλσάμικο και τραγανά κομμάτια παρμεζάνας. Μια πρωτότυπη και εντυπωσιακή πρόταση που ξεγελά το μάτι και εκπλήσσει ευχάριστα τον ουρανίσκο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παγωμένο ορεκτικό με βελούδινη υφή, πλούσια γεύση και εντυπωσιακή εμφάνιση, ιδανικό για όσους αγαπούν τις δημιουργικές γαστρονομικές προτάσεις.

Υλικά

500 γρ. αγγούρια

500 γρ. ώριμα αβοκάντο

1 λάιμ

Τριμμένη παρμεζάνα

Ξίδι βαλσάμικο

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε τα αγγούρια, αφαιρούμε τις άκρες και τα κόβουμε σε ροδέλες. Στη συνέχεια καθαρίζουμε τα αβοκάντο, αφαιρόυμε το κουκούτσι και τα κόβουμε σε κομμάτια. Ύστερα βάζουμε στο μπλέντερ τα αγγούρια και τα αβοκάντο μαζί με δύο πρέζες αλάτι, 50 γρ. χυμό λάιμ και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα λείο και ομοιογενές μείγμα.

Έπειτα βάζουμε το μείγμα σε ένα μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο που μπαίνει στην κατάψυξη. Το καλύπτουμε και το τοποθετούμε στην κατάψυξη. Κάθε 30-40 λεπτά βγάζουμε το δοχείο και ανακατεύουμε πολύ καλά με πιρούνι ή σύρμα, σπάζοντας τους κρυστάλλους πάγου. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 4-5 φορές (για περίπου 3-4 ώρες συνολικά). Όταν αποκτήσει κρεμώδη υφή, αφήνουμε το μίγμα στην κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθεί. Αν θέλετε να το σερβίρετε ως ορεκτικό και όχι σαν κανονικό παγωτό, μπορείτε να το βάλετε στην κατάψυξη μόνο για 1-2 ώρες ώστε να θυμίζει περισσότερο παγωμένη μους ή γρανίτα και να είναι πιο εύκολο στο σερβίρισμα. Αυτό ταιριάζει πολύ με το βαλσάμικο και την παρμεζάνα.

Για τα τραγανά τσιπς παρμεζάνας, τοποθετούμε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί ψησίματος 8 μικρά κουταλάκια τριμμένης παρμεζάνας, δίνοντάς τους στρογγυλό σχήμα. Στη συνέχεια ψήνουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στη μέγιστη ισχύ για περίπου 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, μέχρι να γίνουν τραγανές. Μοιράζουμε το παγωτό σε μπολάκια ή ποτήρια σερβιρίσματος. Προσθέτουμε σε κάθε μερίδα 1 κουταλιά της σούπας ξίδι βαλσάμικο και συνοδεύουμε με τα τραγανά τσιπς παρμεζάνας.