Σουβλάκια satay: Το ασιατικό street food που θα σε κερδίσει

Τα σουβλάκια satay είναι χοιρινό και μοσχάρι, μαριναρισμένα σε έντονες ταϊλανδέζικες γεύσεις και ψημένα στη σχάρα. Έτοιμοι να σας ανοίξουν την όρεξη;

Τα σουβλάκια Satay ένα από τα πιο αγαπημένα street foods της Νοτιοανατολικής Ασίας, αποτελούνται από μαριναρισμένο και ψημένο κρέας— συνήθως κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό ή αρνί. Το κρέας μαρινάρεται σε μείγμα από μπαχαρικά, γάλα καρύδας, λεμονόχορτο, κουρκουμά, σκόρδο και άλλα αρωματικά, δημιουργώντας ένα έντονο και χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ. Στη συνέχεια ψήνεται παραδοσιακά στα κάρβουνα και σερβίρεται με πλούσια φυστικοσάλτσα για βούτηγμα.

Τα satay sticks αγαπιούνται σε όλο τον κόσμο, είτε ως ορεκτικό είτε ως κυρίως πιάτο. Η προέλευσή τους αποδίδεται στην Ινδονησία, με ρίζες στους πλανόδιους πωλητές της Ιάβας τον 19ο αιώνα. Από εκεί εξαπλώθηκαν και εξελίχθηκαν μέσα από τις κουζίνες της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και της Ταϊλάνδης.

Γιατί τα satay είναι τόσο εθιστικά

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα απολαυστικό σε όλη τη διαδικασία: Από την προετοιμασία μέχρι το ψήσιμο και το φαγητό. Είναι απλά στην παρασκευή τους και απίστευτα νόστιμα όταν αποκτούν εκείνη τη χαρακτηριστική καπνιστή γεύση από τη σχάρα. Είναι finger food στην καλύτερή του εκδοχή.

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Υλικά για τα σουβλάκια

500 γρ. κοτόπουλο ή χοιρινό ή μοσχάρι (ή mix), κομμένο σε λεπτές λωρίδες

2 σκελίδες σκόρδο

1–2 μικρές κόκκινες καυτερές πιπεριές (5–10 γρ., προαιρετικά)

30 γρ. σόγια σος

15 γρ. fish sauce

10 γρ. καστανή ζάχαρη

20 γρ. φυστικέλαιο (ή άλλο ουδέτερο λάδι)

1/2 κ.γ. λευκό πιπέρι

Για τα καλαμάκια

12–16 ξύλινα καλαμάκια

Νερό για μούλιασμα

Για τη σάλτσα

120 γρ.

200 ml γάλα καρύδας

15 γρ. σόγια σος

10 γρ. fish sauce

10–15 γρ. καστανή ζάχαρη

1 κ.γ. κάρυ σε σκόνη

1 σκελίδα σκόρδο

1 κ.σ. χυμός λάιμ

50–80 ml νερό (για ρύθμιση υφής)

Εκτέλεση

Βάζουμε στο μπλέντερ το σκόρδο, τις πιπεριές, τη σόγια σος, τη fish sauce, τη ζάχαρη, το λάδι και το πιπέρι. Στη συνέχεια περιχύνουμε με τη μαρινάδα το κρέας, ανακατεύουμε καλά και το αφήνουμε στο ψυγείο 4–12 ώρες. Εν τω μεταξύ μουλιάζουμε τα ξύλινα καλαμάκια σε νερό για 30–60 λεπτά. Περνάμε 4–6 κομμάτια κρέας σε κάθε καλαμάκι. Και ψήνουμε σε πολύ καυτό grill, 3–4 λεπτά από τη μία πλευρά και άλλα 2–3 λεπτά από την άλλη. Αλείφουμε με με λίγο λάδι αν χρειαστεί.

Για τη σάλτσα φυστικιού: Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα καρύδας και το φυστικοβούτυρο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη σόγια, τη fish sauce, τη ζάχαρη, το κάρυ και το σκόρδο. Σιγοβράζουμε 3–5 λεπτά μέχρι να δέσει. Προσθέτουμε και λίγο νερό αν χρειάζεται πιο ρευστή υφή. Τέλος σερβίρουμε τα σουβλάκια μαζί με τη σάλτσα.

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