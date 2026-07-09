Σαλάτα με ζυμαρικά, θαλασσινά και μάνγκο: Η δροσερή καλοκαιρινή συνταγή που ξεχωρίζει

Μια δροσερή σαλάτα με ζυμαρικά που συνδυάζει τη φρεσκάδα του κήπου με τις γεύσεις της θάλασσας και θα αρέσει τόσο στους μεγάλους όσο και στα παιδιά.

Η σαλάτα με κοχυλάκια ζυμαρικών, θαλασσινά, αγγούρι και μάνγκο είναι μια διαφορετική κρύα σαλάτα ζυμαρικών, τόσο λόγω της επιλογής του σχήματος των ζυμαρικών όσο και λόγω των ιδιαίτερων υλικών που χρησιμοποιούνται για το ντρέσινγκ. Η προετοιμασία της είναι αρκετά απλή, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα ιδιαίτερα γευστικό και ξεχωριστό πιάτο. Τις ζεστές και μεγάλες καλοκαιρινές ημέρες, καλέστε φίλους, ετοιμάστε το τραπέζι στον εξωτερικό χώρο και απολαύστε αυτό το υπέροχο, πολύχρωμο πιάτο που συνδυάζει γεύσεις από τον κήπο και τη θάλασσα: ζυμαρικά, μύδια, αχιβάδες, σουπιές, αγγούρι, ντομάτα και τη μοναδική εξωτική πινελιά του μάνγκο.

Υλικά

350 γρ. μύδια

300 γρ. αχιβάδες

250 γρ. ζυμαρικά τύπου κοχυλάκια (anellini)

200 γρ. μεσαίες καθαρισμένες σουπιές

150 γρ. αγγούρι

100 γρ. μάνγκο

1 ντομάτα (όχι πολύ ώριμη)

1 φρέσκο κρεμμυδάκι

Mαϊντανός

Λευκό κρασί

Σκόρδο

Πιπέρι

Βασιλικός

Λεμόνι

Αλάτι

Ελαιόλαδο

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Εκτέλεση

Βάζουμε πρώτα τις αχιβάδες σε κρύο αλατισμένο νερό για τουλάχιστον 2 ώρες, αλλάζοντας το νερό τρεις φορές. Τις χτυπάμε ελαφρά ώστε να απομακρύνουμε τυχόν χαλασμένα όστρακα. Καθαρίζουμ το αγγούρι, αφαιρέστε τους σπόρους και κόψτε το σε μικρούς κύβους περίπου 5 χιλιοστών. Αλατίστε το και αφήστε το να σταθεί για 30 λεπτά. Στη συνέχεια αφαιρέστε τα υγρά του, στύβοντάς το απαλά και στεγνώνοντάς το με χαρτί κουζίνας.

Βάζουμε τα μύδια σε μια κατσαρόλα μαζί με 2-3 κουταλιές νερό, 2-3 κουταλιές λευκό κρασί, λίγο μαϊντανό και μία ελαφρώς σπασμένη σκελίδα σκόρδου με τη φλούδα της. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη βάζουμε στη φωτιά. Μόλις ανοίξουν τα όστρακα, αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο με το καπάκι κλειστό. Ύστερα αφαιρούμε τα κελύφη.

Κρατάμε τα μύδια μέσα στο φιλτραρισμένο υγρό μαγειρέματός τους, ώστε να μη στεγνώσουν. Και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις αχιβάδες. Στη συνέχεια βάζουμε τις σουπιές ολόκληρες σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό, μία φέτα λεμόνι, λίγο μαϊντανό και μία φέτα κρεμμύδι. Τις βράζουμε για 5 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός και στη συνέχεια τις αφήνουμε να κρυώσουν μέσα στο νερό τους. Έπειτα κόβουμε τις σουπιές σε μικρά κομμάτια.

Ύστερα κόβουμε τη ντομάτα και το μάνγκο σε κύβους. Ανακατεύομε το μάνγκο, τη ντομάτα, το αγγούρι, τις σουπιές, τα μύδια και τις καθαρισμένες αχιβάδες και προσθέτουμε μερικές κουταλιές από το φιλτραρισμένο νερό μαγειρέματος των αχιβάδων. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και αφήνουμε το μείγμα να μαριναριστεί για 1 ώρα στο ψυγείο. Στο τέλος διορθώνουμε το αλάτι.

Βράζουμε τα κοχυλάκια σε άφθονο αλατισμένο νερό για 7 λεπτά. Τα αποσύρουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε μέσα στο νερό για ακόμη 5 λεπτά. Τα σουρώνουμε και τα ανακατεύουμε με λίγες κουταλιές ελαιόλαδο, τα απλώνουμε σε έναν δίσκο και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Αλατίζουμε τα ζυμαρικά και τα ενώνουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Ρυθμίζουμε τη γεύση με πιπέρι και ελαιόλαδο. Τέλος, προσθέτουμε φύλλα βασιλικού κομμένα με το χέρι και ψιλοτριμμένο ξύσμα λεμονιού. Καλή απόλαυση.