Εξωτική ρυζοσαλάτα με γαρίδες και φρέσκα φρούτα

Η εξωτική ρυζοσαλάτα είναι ιδανική για ένα καλοκαιρινό μεσημεριανό ή βραδινό. Δροσερή, ελαφριά, χορταστική και γεμάτη χρώμα.

Η ρυζοσαλάτα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό πιάτο. Εύκολη στην προετοιμασία και με αμέτρητες παραλλαγές, μπορεί να συνδυαστεί με πολλά διαφορετικά υλικά. Η συγκεκριμένη εξωτική ρυζοσαλάτα μάς ταξιδεύει σε τροπικές παραλίες, χάρη στον δροσερό συνδυασμό από γαρίδες, ανανά, παπάγια, αβοκάντο και πεπόνι. Για πιο ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς, το ρύζι μπορεί να συνδυαστεί με θαλασσινά και φρούτα, δημιουργώντας ένα πιάτο με μοναδική γεύση και άρωμα.

Το μυστικό για μια επιτυχημένη ρυζοσαλάτα είναι ένα: Οι κόκκοι του ρυζιού πρέπει να παραμένουν σπυρωτοί μετά το βράσιμο και να μην κολλάνε μεταξύ τους. Για αυτή τη συνταγή επιλέγουμε λευκό ρύζι, ενώ εξαιρετική εναλλακτική αποτελεί και το μαύρο ρύζι, που δίνει πιο έντονη γεύση και εντυπωσιακή εμφάνιση.

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Υλικά

300 γρ. ρύζι

300 γρ. προμαγειρεμένες γαρίδες

3 φέτες φρέσκο ανανά

1 παπάγια

1 αβοκάντο

1/2 πεπόνι

2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Ξεκινάμε βράζοντας το ρύζι σε άφθονο αλατισμένο νερό για τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Σουρώστε το ρύζι όταν είναι al dente και το αφήνουμε να κρυώσει απλωμένο σε μια καθαρή πετσέτα. Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τα φρούτα. Καθαρίζουμε το πεπόνι και την παπάγια, αφαιρούμε τα κουκούτσια και τις ίνες και κόβουμε τη σάρκα τους σε μικρούς κύβους. Κόβουμε επίσης τον ανανά σε κομμάτια και προσθέστε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Καθαρίζουμε το αβοκάντο, κόβουμε τη σάρκα του σε κύβους και το βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού, λίγο αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Όταν το ρύζι κρυώσει, το μεταφέρουμε σε μια μεγάλη πιατέλα ή σαλατιέρα. Προσθέτουμε πρώτα τις προμαγειρεμένες γαρίδες. Περιχύνουμε με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον ανανά, την παπάγια, το πεπόνι και το αβοκάντο και ανακατεόυουμε ξανά προσεκτικά. Η εξωτική ρυζοσαλάτα είναι έτοιμη να σερβιριστεί.