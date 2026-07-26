Ζυμαρικά με κεράσια και κρέμα φέτας: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή συνταγή με αναπάντεχους συνδυασμούς

Μια πρωτότυπη συνταγή που συνδυάζει τη γλυκόξινη γεύση των κερασιών με την κρεμώδη υφή της φέτας, δημιουργώντας ένα δροσερό και ξεχωριστό καλοκαιρινό πιάτο.

Ζυμαρικά με κεράσια; Κι όμως γίνεται! Δοκιμάστε αυτή τη διαφορετική συνταγή για λιγκουίνι με σάλτσα από κεράσια και κρέμα φέτας, ένα πρώτο πιάτο δροσερό, κρεμώδες και γεμάτο χρώμα. Πρόκειται για μια φρέσκια, ιδιαίτερη και πολύχρωμη συνταγή, που συνδυάζει τη γλυκόξινη γεύση των κερασιών με την αλμυρή κρεμώδη υφή της φέτας. Η συνταγή είναι εύκολη, αλλά απαιτεί περίπου δύο ώρες προετοιμασίας, καθώς τα κεράσια χρειάζεται να μαριναριστούν για μία ώρα σε χυμό λεμονιού.

Τα μαριναρισμένα κεράσια πολτοποιούνται και μετατρέπονται σε μια αρωματική σάλτσα, η οποία εμπλουτίζεται με ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Σε αυτή τη σάλτσα ανακατεύονται τα ζυμαρικά, μαγειρεμένα μαζί με ολόκληρα κεράσια χωρίς κουκούτσι. Το πιάτο ολοκληρώνεται με μια κρέμα φέτας (που προκύπτει από το χτύπημα της φέτας με γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι και ξύσμα λεμονιού) και τραγανό αρωματικό ψωμί.

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Riccardo Lettieri

Υλικά

Για το τραγανό ψωμί

80 γρ. ψίχα χωριάτικου ψωμιού

Φρέσκος κόλιανδρος (εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαντζουράνα)

10 κλωναράκια σχοινόπρασο

Ελαιόλαδο

Αλάτι

Για την κρέμα φέτας

50 γρ. φέτα

70 γρ. γιαούρτι

Ξύσμα λεμονιού

Αλάτι, πιπέρι

Για τα ζυμαρικά

520 γρ. κεράσια

320 γρ. λιγκουίνι

1 λεμόνι

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Για το τραγανό ψωμί: Ψιλοκόβουμτε μερικά φύλλα κόλιανδρου και τα κλωναράκια από το σχοινόπρασο. Χτυπάμε στο μπλέντερ το ψωμί μαζί με τα μυρωδικά, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Απλώνουμε το μείγμα σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά, μέχρι να γίνει τραγανό. Εναλλακτικά, μπορείτε να φρυγανίσετε το ψωμί σε καυτό τηγάνι χωρίς να προσθέσετε λιπαρή ουσία. Αφήστε το στην άκρη.

Για την κρέμα φέτας: Χτυπάμε στο μπλέντερ τη φέτα μαζί με το γιαούρτι, λίγο αλάτι, πιπέρι και τριμμένο ξύσμα λεμονιού μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία κρέμα.

Για τα λγκουίνι: Αφαιρούμε τα κουκούτσια από 400 γρ. κεράσια και τα βάζουμε να μαριναριστούν στο ψυγείο με τον χυμό από 1 λεμόνι για 1 ώρα. Βγάζουμε τα κεράσια από το ψυγείο, τα πολτοποιούμε και τα περνάμε από σουρωτήρι, ώστε να κρατήσουμε μόνο τον χυμό. Αφαιρούμε τον πολτό. Προσθέτουμε στον χυμό των κερασιών 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente. Στο μεταξύ, βάζουμε λίγο ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι, προσθέτουμε τον χυμό κερασιών που έχουμε ετοιμάσει και τα υπόλοιπα κεράσια χωρίς κουκούτσι. Αφήνουμε τη σάλτσα να πάρει βράση, προσθέτουμε απευθείας τα ζυμαρικά αφού τα στραγγίξουμε και ανακατεύουμε για λίγο όλα τα υλικά μαζί. Μοιράζουμε τα ζυμαρικά στα πιάτα και ολοκληρώνουμε με την κρέμα φέτας και το τραγανό ψωμί. Γαρνίρουμε με λίγα κλωναράκια σχοινόπρασο.