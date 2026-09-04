Μπακαλιάρος στον φούρνο με τραγανή κρούστα και πολύχρωμες πιπεριές

Ένα εύκολο και γεμάτο γεύση πιάτο με τρυφερό μπακαλιάρο, ψητές πιπεριές και πατάτες, που ολοκληρώνεται με μια τραγανή κρούστα από πανσέτα, φρυγανιά και λεμόνι.

Αν αγαπάτε τα ψάρια και αναζητάτε έναν διαφορετικό τρόπο να τα βάλετε στο τραπέζι, αυτή η συνταγή για μπακαλιάρο με πιπεριές, πατάτες και τραγανή κρούστα από παντσέτα και φρυγανιά αξίζει σίγουρα την προσοχή σας. Είναι ένα πιάτο γεμάτο γεύση και αρώματα, που συνδυάζει τον τρυφερό και ζουμερό μπακαλιάρο με τη γλυκύτητα των ψητών πιπεριών και των πατατών, ενώ η τραγανή επικάλυψη προσθέτει μια ιδιαίτερα απολαυστική υφή.

Ο μπακαλιάρος είναι ένα ψάρι που προσφέρεται για πολλές διαφορετικές παρασκευές και μπορεί να αποτελέσει τη βάση τόσο για απλά καθημερινά γεύματα όσο και για πιο ιδιαίτερα πιάτα. Στη συγκεκριμένη συνταγή, το ψάρι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο στον φούρνο, καθώς το ζητούμενο είναι να παραμείνει τρυφερό και ζουμερό στο εσωτερικό, ενώ η επικάλυψη από φρυγανιά και πανσέτα ψήνεται μέχρι να αποκτήσει ένα υπέροχο τραγανό αποτέλεσμα.

Το ιδιαίτερο στοιχείο της συνταγής είναι ότι οι πιπεριές και οι πατάτες ψήνονται πρώτα στον φούρνο, ώστε να μαλακώσουν και να αποκτήσουν πιο έντονη γεύση, και στη συνέχεια ο μπακαλιάρος τοποθετείται από πάνω για το τελικό ψήσιμο. Έτσι, όλα τα υλικά μαγειρεύονται στο ίδιο σκεύος και οι γεύσεις τους συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο. Εμάς ήδη έχουν αρχίσει να μας τρέχουν τα σάλια.

www.lacucinaitaliana.it, Foto: Chiara Cadeddu

Υλικά

800 γρ. φιλέτα ξαλμυρισμένου μπακαλιάρου

750 γρ. πατάτες baby

80 γρ. τριμμένη φρυγανιά

8 λεπτές φέτες πανσέτα

2 κόκκινες πιπεριές

1 πράσινη πιπεριά

1 κίτρινη πιπεριά

2 σκελίδες σκόρδο

Θυμάρι

Μαντζουράνα

1 λεμόνι

Ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένουμε τις πατάτες και τις κόβουμε στη μέση. Τις βάζουμε σε ένα μπολ και τις αλατοπιπερώνουμε, προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο. Τις αφήνουμε να ξεκουραστούν για 20 λεπτά. Καθαρίζουμε τις πιπεριές, αφαιρούμε τα κοτσάνια και τους σπόρους και τις κόβουμε σε λωρίδες. Τις τοποθετούμε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και αλάτι. Προσθέτουμε τις πατάτες και 2 σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα τους, τις οποίες θα αφαιρέσουμε στη συνέχεια. Ψήνουμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 45 λεπτά.

Στο μεταξύ, ψήνουμε την πανσέτα σε ένα τηγάνι, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, μέχρι να αποβάλει το λίπος της και να γίνει τραγανή. Προσθέτουμε στο τηγάνι την τριμμένη φρυγανιά και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί με μια ξύλινη κουτάλα, σπάζοντας παράλληλα την πανσέτα σε μικρότερα κομμάτια, μέχρι να δημιουργηθεί μια χοντροκομμένη και γευστική πανάδα. Ολοκληρώνουμε προσθέτοντας το ξύσμα από 1 λεμόνι. Καλύπτουμε την επιφάνεια των φιλέτων μπακαλιάρου με την πανάδα και τα τοποθετούμε πάνω από τα λαχανικά. Βάζουμε ξανά το ταψί στον φούρνο και ψήνουμε για ακόμη 10-15 λεπτά. Βγάζουμε από τον φούρνο και σερβίρουμε, γαρνίροντας με φρέσκα φύλλα θυμαριού και μαντζουράνας. Καλή απόλαυση.