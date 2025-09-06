10 χώρες που δεν θέλουν άλλους τουρίστες - Οι καμπάνιες και τα αυστηρά μέτρα που το δείχνουν

Γιατί ο υπερτουρισμός φέρνει αντιδράσεις από την Ισπανία έως την Ιαπωνία

Ο τουρισμός είναι για πολλές χώρες κινητήριος μοχλός ανάπτυξης. Φέρνει έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και βοηθά στην προβολή του πολιτισμού τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς έχει και το τίμημά της. Ο υπερτουρισμός προκαλεί συμφόρηση, αλματώδη αύξηση τιμών, περιβαλλοντική καταστροφή και δυσαρέσκεια στις τοπικές κοινωνίες. Από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και από τον Ειρηνικό έως τη Λατινική Αμερική, ολοένα και περισσότερες χώρες δείχνουν πως δεν επιθυμούν πλέον τον ανεξέλεγκτο τουρισμό.

12 χώρες που δεν θέλουν άλλους τουρίστες

Ολλανδία -Όταν το Άμστερνταμ κουράστηκε με τα bachelor parties

Η Ολλανδία είναι παγκοσμίως γνωστή για την καλλιτεχνική της κληρονομιά, τα πολύχρωμα λιβάδια με τουλίπες και τις πόλεις που συνδυάζουν ιστορία και μοντέρνο lifestyle. Ωστόσο, η πρωτεύουσα Άμστερνταμ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό είδος «τουριστικής εισβολής»: τα θορυβώδη πάρτι, τους μεθυσμένους ταξιδιώτες και την εικόνα της πόλης ως εύκολου προορισμού για ξεφάντωμα.

Η ολλανδική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει καμπάνιες με το μήνυμα «Stay Away», στοχεύοντας κυρίως τους νεαρούς Βρετανούς που συρρέουν για φθηνό αλκοόλ, κάνναβη και νυχτερινή ζωή. Απαγορεύτηκε το κάπνισμα κάνναβης στους δρόμους, περιορίστηκαν τα κρουαζιερόπλοια και τέθηκαν κανόνες για τα μεγάλα bachelor/bachelorette parties. Ο στόχος δεν είναι να σταματήσει ο τουρισμός, αλλά να προστατευθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και να αλλάξει η εικόνα της πόλης από «παιδική χαρά» σε πολιτιστικό προορισμό.

Ισπανία - Από τη Βαρκελώνη μέχρι τη Λανθαρότε, οι κάτοικοι λένε «φτάνει»

Η Ισπανία είναι από τις χώρες που δέχονται τους περισσότερους τουρίστες παγκοσμίως, όμως οι αντιδράσεις σε πολλές περιοχές έχουν γίνει έντονες. Στη Βαρκελώνη, ο υπερτουρισμός έχει εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων, κάνοντας τη ζωή αδύνατη για πολλούς ντόπιους. Στη Λανθαρότε και το Μπενιντόρμ, οι κάτοικοι έχουν κουραστεί από τους «boozy Brits», τουρίστες που προκαλούν επεισόδια και υποβαθμίζουν το προφίλ των περιοχών.

Οι διαδηλώσεις είναι όλο και συχνότερες, με κατοίκους να ζητούν μέτρα προστασίας. Η τοπική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πρόστιμα για κατανάλωση αλκοόλ στις παραλίες, ενώ σχεδιάζει να απαγορεύσει όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Βαρκελώνη μέχρι το 2028. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές περιορίζεται ο αριθμός των αδειών για τουριστικά διαμερίσματα, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες των επισκεπτών και την καθημερινότητα των ντόπιων.

Μπαλί, Ινδονησία - Ο παράδεισος που δεν αντέχει άλλους

Με τις λευκές αμμουδιές, τα τιρκουάζ νερά και τους γραφικούς ναούς, το Μπαλί έχει γίνει συνώνυμο του εξωτικού τουρισμού. Ωστόσο, η πραγματικότητα για τους ντόπιους είναι πολύ διαφορετική. Τα τελευταία χρόνια, το νησί έχει πνιγεί από κύματα τουριστών που συχνά δεν σέβονται τον πολιτισμό ή το περιβάλλον.

Η ινδονησιακή κυβέρνηση έχει αναγκαστεί να λάβει αυστηρά μέτρα, όπως την πρόταση για πλήρη απαγόρευση της ορειβασίας στα ιερά βουνά και την άμεση απέλαση τουριστών που παρανομούν ή προκαλούν αναστάτωση. Οι αρχές θέλουν να προστατεύσουν το φυσικό τοπίο που απειλείται από τη ρύπανση, αλλά και να υπενθυμίσουν στους επισκέπτες ότι η φιλοξενία δεν σημαίνει ασυδοσία.

Ιταλία - Η μάχη της Βενετίας και τα πρόστιμα στη Ρώμη

Η Ιταλία είναι μία από τις πιο αγαπημένες χώρες των τουριστών, αλλά ταυτόχρονα και μία από εκείνες που βιώνουν πιο έντονα τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Στη Βενετία, τα κρουαζιερόπλοια έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας, γι’ αυτό και ο αριθμός τους περιορίστηκε δραστικά.

Στη Ρώμη, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα ακόμη και για το… κάθισμα στα Ισπανικά Σκαλιά, καθώς οι χιλιάδες επισκέπτες τα μετέτρεπαν σε χώρο πικ νικ. Στην Ακτή Αμάλφι, οι τουριστικές ροές περιορίστηκαν με απαγόρευση μεγάλων τουριστικών λεωφορείων. Ο στόχος δεν είναι να μειωθεί ο τουρισμός συνολικά, αλλά να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων και η αυθεντικότητα των προορισμών που κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στην υπερβολή.

Μπουτάν - Ο πιο ακριβός τουριστικός φόρος στον κόσμο

Το Μπουτάν, το «Βασίλειο της Ευτυχίας», φημίζεται για τα μοναδικά του τοπία, τα μοναστήρια και τη βαθιά βουδιστική του παράδοση. Όμως δεν θέλει να γίνει ένας ακόμη μαζικός προορισμός. Γι’ αυτό και μετά την πανδημία, το 2022, επέβαλε έναν από τους υψηλότερους φόρους στον κόσμο: $200–$250 την ημέρα για κάθε τουρίστα.

Η πολιτική αυτή έστειλε το μήνυμα ότι το Μπουτάν επιθυμεί λιγότερους, αλλά πιο ποιοτικούς επισκέπτες. Ακόμη και μετά τη μείωση του ποσού στα $100 την ημέρα, το κόστος παραμένει υψηλό. Έτσι, το Μπουτάν καταφέρνει να προστατεύει το περιβάλλον του και να διατηρεί την πολιτιστική του κληρονομιά, αποφεύγοντας τις παγίδες του υπερτουρισμού.

Ελλάδα - Σαντορίνη και Μύκονος στο «κόκκινο»

Η Ελλάδα αγαπά τον τουρισμό και τον στηρίζει, αλλά οι τοπικές κοινωνίες σε Σαντορίνη και Μύκονο έχουν φτάσει στα όριά τους. Ο υπερτουρισμός έχει εκτινάξει τις τιμές των ενοικίων και της ενέργειας, κάνοντας τη ζωή δύσκολη για τους κατοίκους.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εισαγάγει ειδικό τέλος €20 ανά τουρίστα που φτάνει με κρουαζιερόπλοιο, καθώς και αυστηρό όριο στον αριθμό επισκεπτών από τη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να προστατευθεί η καθημερινότητα των κατοίκων, αλλά και να βελτιωθεί η εμπειρία των ίδιων των τουριστών, που συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με απίστευτη πολυκοσμία.

Ταϊλάνδη - Το κλείσιμο της Μάγια Μπέι

Η Ταϊλάνδη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Η Μάγια Μπέι, στον κόλπο των νησιών Φι Φι, έγινε παγκοσμίως γνωστή από την ταινία The Beach. Το αποτέλεσμα ήταν μια ασταμάτητη ροή τουριστών που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κοραλλιογενούς υφάλου.

Για να σωθεί η περιοχή, οι αρχές την κλείνουν περιοδικά, ώστε να μπορέσει το οικοσύστημα να ανακάμψει. Η Ταϊλάνδη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για τουριστικά έσοδα και στην προστασία της μοναδικής της φύσης, δείχνοντας ότι μερικές φορές «λιγότεροι τουρίστες» σημαίνει καλύτερη βιωσιμότητα.

Ιαπωνία - Γιγαντοοθόνες κρύβουν το Φούτζι

Η Ιαπωνία υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, αλλά η πίεση είναι τεράστια. Στο Κιότο, οι τουρίστες απαγορεύτηκε να επισκέπτονται ορισμένα τμήματα του ιστορικού Γκιόν λόγω ασέβειας προς τους κατοίκους και τις γκέισες. Στην Kawaguchiko, οι ντόπιοι έφτασαν στο σημείο να τοποθετήσουν γιγαντοοθόνες που κρύβουν τη θέα στο όρος Φούτζι, ώστε να αποτρέψουν τα πλήθη από selfies και κυκλοφοριακό χάος.

Η Ιαπωνία θέλει τουρισμό, αλλά όχι εις βάρος της ποιότητας ζωής. Το μήνυμα είναι σαφές: οι επισκέπτες πρέπει να σέβονται την κουλτούρα και τις παραδόσεις, αλλιώς θα βρίσκουν κλειστές πόρτες.

Γαλλική Πολυνησία - Όριο στον αριθμό επισκεπτών

Τα νησιά της Γαλλικής Πολυνησίας είναι συνώνυμα με την πολυτέλεια, τον ρομαντισμό και τα ονειρικά τοπία. Όμως η κυβέρνηση αποφάσισε να δράσει πριν χαθεί η ισορροπία. Με το σχέδιο Fāri’ira’a Manihini 2027, τέθηκε στόχος: ένας τουρίστας για κάθε κάτοικο ετησίως.

Με αυτό το πρωτοφανές μέτρο, οι αρχές θέλουν να προστατεύσουν τον τρόπο ζωής των ντόπιων και το εύθραυστο οικοσύστημα των νησιών. Η εμπειρία γίνεται πιο ακριβή, αλλά και πιο αυθεντική για όσους τελικά καταφέρουν να επισκεφθούν αυτά τα απομονωμένα νησιά.

Βόρεια Κορέα - Τουρισμός μόνο για «φίλους»

Η Βόρεια Κορέα είναι ο πιο αμφιλεγόμενος προορισμός της λίστας. Αν και ποτέ δεν έχει απαγορεύσει ρητά τον τουρισμό, στην πράξη τον περιορίζει σε ελάχιστους. Μετά την πανδημία, η χώρα δέχεται ξανά επισκέπτες, αλλά μόνο από «φίλιες χώρες» όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Ατομικά ταξίδια δεν επιτρέπονται, ενώ κάθε γκρουπ συνοδεύεται από κρατικούς συνοδούς. Ο τουρισμός εδώ δεν είναι μια εμπειρία ελευθερίας, αλλά μια ελεγχόμενη επίσκεψη με αυστηρούς κανόνες. Ένα ξεκάθαρο παράδειγμα χώρας που στην ουσία δεν θέλει τουρίστες.