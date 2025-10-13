Le Marais: Για ψώνια στην πιο ανερχόμενη γειτονιά του Παρισιού

Η πιο ανερχόμενη γειτονιά του Παρισιού, το Le Marais, κατάφερε να εξελιχθεί στην πιο περιζήτητη περιοχή για ψώνια

Η συνοικία Le Marais βρίσκεται ανάμεσα στο 3ο και 4ο διαμέρισμα του Παρισιού και εκτείνεται από την Place de la République ως τις όχθες του Σηκουάνα. Σήμερα, είναι μια από τις πιο γοητευτικές και ζωντανές γειτονιές της γαλλικής πρωτεύουσας, ιδανική για ψώνια και έξοδο όλες τις ώρες της ημέρας. Το όνομα Le Marais στα ελληνικά μεταφράζεται ως έλος ή βάλτος και προήλθε από το γεγονός ότι παλαιότερα αποτελούσε υγροβιότοπο, προτού αναπτυχθεί σταδιακά σε μια περιοχή γεμάτη αρχοντικά σπίτια, στοές και κτίσματα του 17ου–18ου αιώνα.

Το Le Marais συνδυάζει την ιστορία με τον μοντέρνο χαρακτήρα, φιλοξενώντας μουσεία, γκαλερί, εστιατόρια, cafés και, φυσικά, μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μαγαζιά του Παρισιού. Η γειτονιά έχει επίσης ιστορική σχέση με την εβραϊκή κοινότητα, καθώς δρόμοι όπως η Rue des Rosiers βρίσκονται στον πυρήνα της παλιάς εβραϊκής συνοικίας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr