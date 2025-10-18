Ορεινή Αρκαδία: Πέντε χωριά για φθινοπωρινές αποδράσεις

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, τα χωριά του Μαινάλου στην Ορεινή Αρκαδία είναι ιδανικά για αποδράσεις που συνδυάζουν φύση, παράδοση και καλό φαγητό.

Το Μαίναλο, με υψόμετρο 1.981 μ., βρίσκεται στο κέντρο της Πελοποννήσου και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Αρκαδίας. Τα χωριά του, πετρόκτιστα και γραφικά, με μονοπάτια που περνούν μέσα από δάση οξιάς και καστανιάς, υποδέχονται τους επισκέπτες όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικά το φθινόπωρο όμως, έχουν μια ξεχωριστή μαγεία. Τα τζάκια και οι σόμπες ανάβουν από νωρίς, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα ιδανική για χαλάρωση.

Τα χωριά βρίσκονται περίπου δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα ακόμα και για αποδράσεις της τελευταίας στιγμής. Επιλέξτε ως βάση έναν από τους γραφικούς οικισμούς και εξερευνήστε τους υπόλοιπους με το αυτοκίνητο.

Βυτίνα

Η Βυτίνα είναι από τα πιο δημοφιλή χωριά της περιοχής, καθώς είναι ο πρώτος οικισμός που αναπτύχθηκε τουριστικά χάρη στην κοντινή απόσταση από το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου. Περπατήστε στα δρομάκια της, θαυμάστε τα παλιά αρχοντικά και επισκεφτείτε το Λαογραφικό Μουσείο Βυτίνας όπου θα μάθετε περισσότερα για την παράδοση και για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής.

