Τα ωραιότερα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας

Κρυμμένα στην ομορφιά της φύσης, τα πέτρινα γεφύρια της Ελλάδας αποτελούν μοναδικά μνημεία που ακόμα και σήμερα προκαλούν τον θαυμασμό

Μνημεία ξακουστών μαστόρων της πέτρας, τα γεφύρια που στολίζουν την ελληνική ύπαιθρο μοιάζουν με προεκτάσεις της φύσης έτσι όπως εναρμονίζονται άψογα με το περιβάλλον. Τα περισσότερα συνδέονται με μύθους, τοπικές παραδόσεις ακόμα και με τραγικές ιστορίες. Κάποια είναι καλά κρυμμένα στην ομορφιά της φύσης και για να τα βρεις θα πρέπει να περπατήσεις σε μονοπάτια, να «κατέβεις» ποτάμια και να διασχίσεις φαράγγια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr