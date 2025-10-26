Μονοήμερη απόδραση από την Αθήνα: Πού να ταξιδέψεις και νας φας καλά την αργία της 28ης

Αν το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου σε βρίσκει στην Αθήνα, πάρε την τσάντα σου και έφυγες για μονοήμερη απόδραση με το αυτοκίνητο: χαλάρωση, ηρεμία, φύση και καλό φαγητό.

Αν μας ρωτούσε κανείς, πώς θέλουμε να περάσουμε μια ημέρα εκτός δουλειάς, η απάντηση θα ήταν απλή: κάπου μακριά από οθόνες, δίπλα στη φύση, ώστε να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε ψυχικά και σωματικά και φυσικά να φάμε νόστιμο φαγητό. Αν αυτό το τετραήμερο δεν κατάφερες να ξεφύγεις από τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, ίσως η αργία της 28ης Οκτωβρίου να σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις ένα ουσιαστικό διάλειμμα από την ένταση της καθημερινότητας.

Δεν χρειάζεται να προγραμματίσεις πολλά, ούτε να διανύσεις χιλιόμετρα. Μπορεί η ζωή στην πρωτεύουσα να συνοδεύεται από αρκετά αρνητικά χαρακτηριστικά, όμως το γεγονός ότι μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου και να ταξιδέψεις όπου σου αρέσει από τη μια στιγμή στην άλλη, είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μήπως, λοιπόν, να αδράξεις την ευκαιρία την αργία της 28ης Οκτωβρίου και να κάνεις μια μικρή απόδραση από την Αθήνα, παραμένοντας, όμως, κοντά σε αυτή;

Από εμας είναι «ναι», γι' αυτό και σου προτείνουμε τέσσερις προορισμούς (ορεινούς και παραθαλάσσιους) που αξίζει να επισκεφτείς αυτή την ημέρα.

Πού να πας μονοήμερη εκδρομή με το αυτοκίνητο από την Αθήνα την αργία της 28ης Οκτωβρίου ή όποτε άλλοτε θέλεις

#1 Στενή Ευβοίας

Shutterstock

Μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά από την Αθήνα, η Στενή Ευβοίας είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς για μονοήμερη εξόρμηση. Χτισμένη στις πλαγιές της Δίρφυς, προσφέρει καταπράσινα τοπία, μονοπάτια για πεζοπορία και ήρεμη ατμόσφαιρα. Μπορείς να συνδυάσεις τη βόλτα σου με μια στάση για φαγητό σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού, οι οποίες φημίζονται για τα ντόπια κρέατα στη σχάρα, τα χειροποίητα ζυμαρικά και τα σπιτικά γλυκά. Αν έχεις διάθεση για περισσότερη δράση, μπορείς να κάνεις μια μικρή ανάβαση στη Δίρφη ή να επισκεφθείς το καταφύγιο για θέα που «κόβει» την ανάσα.

#2 Λιβαδειά

Shutterstock

Περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά από την Αθήνα βρίσκεται η Λιβαδειά - ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν μια γρήγορη απόδραση μέσα στη φύση. Η καρδιά της πόλης, οι Πηγές Κρύας, αποτελούν ένα μικρό παράδεισο με νερά, γεφυράκια και πλατάνια. Είναι το τέλειο σκηνικό για έναν περίπατο ή έναν καφέ δίπλα στο νερό. Θα χαλαρώσεις, θα αποβάλεις την αρνητική ενέργεια και θα αφεθείς στους ήχους της φύσης. Για φαγητό, μην παραλείψεις τις γνωστές ταβέρνες της περιοχής που σερβίρουν τοπικά κρέατα, πίτες και τυριά. Αν έχεις λίγο παραπάνω χρόνο, μπορείς να συνδυάσεις τη βόλτα με μια σύντομη στάση στον Ορχομενό ή στην Αράχωβα.

#3 Γαλαξίδι

Shutterstock

Το γραφικό Γαλαξίδι απέχει περίπου 2 ώρες και 30 λεπτά από την Αθήνα και είναι το ιδανικό σκηνικό για μια φθινοπωρινή απόδραση δίπλα στη θάλασσα. Ο παραδοσιακός οικισμός με τα αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια και το λιμανάκι, προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και γαλήνης. Κάνε μια βόλτα στο λιμάνι, πιες καφέ με θέα τη θάλασσα και μετά κάτσε για φρέσκο ψάρι ή θαλασσινά σε μια από τις ψαροταβέρνες. Αν θέλεις κάτι περισσότερο, μπορείς να επισκεφθείς το Ναυτικό Μουσείο ή να περάσεις από τους Δελφούς που βρίσκονται πολύ κοντά.

#4 Καλάβρυτα

Shutterstock

Τα Καλάβρυτα απέχουν περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά από την Αθήνα και αποτελούν έναν από τους ομορφότερους ορεινούς προορισμούς για μονοήμερη απόδραση. Το χωριό είναι γεμάτο ζωή, με γραφικά σοκάκια, καφέ και ταβέρνες με παραδοσιακή κουζίνα. Μπορείς να κάνεις βόλτα με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο από το Διακοπτό μέχρι τα Καλάβρυτα - αντικρίζοντας από κοντά μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές στην Ελλάδα - και να περάσεις μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού. Εναλλακτικά, αν είσαι λάτρης της φύσης, η περιοχή προσφέρεται για πεζοπορίες με φόντο το ατελείωτο πράσινο.