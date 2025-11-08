Εξόρμηση στη Ξάνθη: 4 εκδρομές για να έρθετε κοντά με τη φύση

Πλούσια δάση, σπάνιοι υδροβιότοποι και εντυπωσιακοί καταρράκτες σε μια πανέμορφη γωνιά της Βόρειας Ελλάδας.

Όσες φορές και να έχεις πάει στην Ξάνθη, ποτέ δεν είναι αρκετές. Η υπέροχη παλιά πόλη, που αποτελεί στολίδι για όλη τη Θράκη, η παράδοση, οι γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα, κάνουν την Ξάνθη έναν ξεχωριστό προορισμό που έχει πολλά να δώσει στον επισκέπτη. Ξάνθη όμως δεν είναι μόνο η πόλη και το παραδοσιακό κομμάτι της. Είναι και οι θησαυροί της θρακικής φύσης. Αν θέλετε να συνδυάσετε την απόδρασή σας με υπαίθριες δραστηριότητες, αξίζει να κάνετε μερικές εκδρομές και να απολαύσετε τοπία μοναδικής ομορφιάς.

Πόρτο Λάγος-Λίμνη Βιστωνίδα

Ένα από τα ομορφότερα μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας βρίσκεται στο Πόρτο Λάγος στα όρια των νομών Ξάνθης και Ροδόπης και συγκεκριμένα στο σημείο όπου η Λίμνη Βιστωνίδα ενώνεται με το Θρακικό Πέλαγος, σε μια υπέροχη τοποθεσία που συνδυάζει το πράσινο του δάσους και το γαλάζιο της θάλασσας. Ο λόγος για τον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, ένα μοναστικό συγκροτήμα μέσα στη λιμνοθάλασσα, σε δύο μικρά νησάκια που τα ενώνει μια ξύλινη γέφυρα. Το θέαμα των εκατοντάδων πουλιών γύρω από τη γραφική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη μέση της λιμνοθάλασσας είναι μοναδικό και το τοπίο γαλήνιο - ό,τι πρέπει για να χαλαρώσετε και να βγάλετε φωτογραφίες.

