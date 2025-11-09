Διακοπές Χριστουγέννων: Οι καλύτεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί

Αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι σκέτη μαγεία τα Χριστούγεννα.

Την περίοδο των Χριστουγέννων οι πόλεις της Ευρώπης είναι στα καλύτερά τους. Οι στολισμένες μεγάλες λεωφόροι, οι ιστορικές πλατείες, τα επιβλητικά κάστρα, οι φωτισμένες γέφυρες πάνω από τους ποταμούς και οι πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες αγορές προσφέρουν το καλύτερο σκηνικό για ένα αξέχαστο γιορτινό ταξίδι. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις που αξίζει κανείς να επισκεφτεί τουλάχιστον μία φορά για χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Βιέννη

Αν και η Βιέννη είναι υπέροχη όλες τις εποχές, στη συνείδηση των περισσότερων ταξιδιωτών είναι συνυφασμένη με τα Χριστούγεννα. Η γοητεία της παλιάς πόλης, τα επιβλητικά παλάτια, οι πανέμορφα διακοσμημένες χριστουγεννιάτικες αγορές, οι μελωδίες από τη μουσική του Strauss και του Mozart, τα μοσχομυριστά στρούντελ και τα βιεννέζικα καφέ δίνουν μια μαγική διάσταση στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Μία από τις πιο γνωστές χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης είναι η παραδοσιακή Vienna Magic of Advent, η οποία μετατρέπει την πλατεία Δημαρχείου σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. Τα δέντρα με τα λαμπιόνια γύρω από την πλατεία ακτινοβολούν σαν μια θάλασσα φώτων, ενώ οι γιορτινές μελωδίες, τα λαχταριστά εδέσματα και το ζεστό κρασί συμπληρώνουν τη γιορτινή εμπειρία. Η παλιά πόλη (Innere Stadt), αγκαλιασμένη από την εμβληματική λεωφόρο Ringstrasse, η πλατεία του Αγίου Στεφάνου με τον γοτθικό καθεδρικό ναό, η Κρατική Όπερα, η Naschmarkt - η μεγαλύτερη κεντρική αγορά της Βιέννης-, τα παλάτια Ηofburg και Schönbrunn, το μπαρόκ ανάκτορο Belvdere αλλά και τα πάρκα της πόλης σας περιμένουν για ατελείωτες βόλτες στη χριστουγεννιάτικη Βιέννη.

