Ρωτήσαμε το ChatGPT, αν είναι νωρίς να στολίσουμε για τα Χριστούγεννα - Και η απάντηση δεν ήταν αυτή που περιμέναμε

Μπορεί τα Χριστούγεννα να είναι σε περίπου ενάμιση μήνα, όμως γειτονιές της Αθήνας έχουν ήδη αρχίσει να φοράνε τα γιορτινά τους. Το ChatGPT λύνει την απορία των ημερών: Είναι νωρίς ή όχι να στολίσουμε;

Τα Χριστούγεννα του 2025 απέχουν 49 (!) ημέρες. Δεν τις λες και λίγες. Ωστόσο, αν ζεις στην Αθήνα και περιπλανιέσαι στις γειτονιές της μετά τη δύση του ηλίου, θα έχεις παρατηρήσει πως τα πρώτα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια έχουν αρχίσει να φωτίζουν. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 7 Νοεμβρίου, όμως αυτό συμβαίνει ήδη από τις αρχές του μήνα. Και εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα: Μήπως είναι νωρίς να μπούμε σε εορταστικό mood; Δεν έχουμε τιμήσει ακόμα την επέτειο του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοέμβρη. Επίσης, έξω έχει 20 βαθμούς.

Την ίδια στιγμή, όμως, δημιουργούνται στο μυαλό μας και οι εξής σκέψεις: Γιατί να μην φέρουμε τη χαρά που συνοδεύει τα Χριστούγεννα - τουλάχιστον για τους περισσότερους - νωρίτερα στο σπίτι; Γιατί να μην στολίσουμε τώρα που υπάρχει χρόνος και είμαστε χαλαροί; Και, όπως, σωστά φαντάζεσαι, αυτός ο συλλογισμός δεν καταλήγει πουθενά. Οι πιο αποφασισμένοι, πάντως, εκείνοι που έχουν νοσταλγήσει τα Χριστούγεννα και θέλουν να ζήσουν λίγο χειμώνα, μπορεί να στήνουν ήδη τη φάτνη του δέντρου τους στο σαλόνι.

Συμβαδίζοντας με τον ρυθμό της εποχής, ρωτήσαμε το ChatGPT, αν είναι νωρίς να στολίσουμε τώρα για τα Χριστούγεννα. Και η απάντησή του ήταν τεκμηριωμένη και βρίσκεται παρακάτω:

Το ChatGPT αποδέχεται ή επικρίνει όσους στολίζουν για τα Χριστούγεννα από αρχές Νοέμβρη;

Το ChatGPT αποφάσισε να απαντήσει τεκμηριωμένα στο ερώτημα - παραθέτοντάς μας την άποψή του από κοινωνικής, ψυχολογικής και πρακτικής άποψης.

Κοινωνικά & παραδοσιακά

Παραδοσιακά, στην Ελλάδα ο στολισμός ξεκινά μετά τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου. Ωστόσο, σε πολλά σπίτια, προτιμούν να στολίζουν αρχές Δεκεμβρίου, είτε στη γιορτή του Αγίου Νικολάου, στις 6 του μήνα, είτε στη γιορτή του Αγίου Σπυρίδωνα, στις 12. Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η 7η Νοεμβρίου θεωρείται κάπως νωρίς.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια - ιδίως μετά το 2020 - παρατηρείται μια παγκόσμια τάση να στολίζουμε νωρίτερα, επειδή υπάρχει μάλλον περισσότερη ανάγκη για θετικότητα και αισιοδοξία. Κάποιοι, μάλιστα, ξεκινούν από αρχές Νοεμβρίου, όταν ο καιρός αρχίζει να γίνεται πιο χειμωνιάτικος.

Επιστημονική τοποθέτηση

Υπάρχουν μελέτες, όπως αυτή στο Journal of Environmental Psychology, που δείχνουν ότι ο χριστουγεννιάτικος στολισμός ενισχύει τη διάθεση, δημιουργεί ένα αίσθημα «προσμονής» και μειώνει το άγχος. Τα φώτα και τα χρώματα προκαλούν θετικά συναισθήματα και νοσταλγία, συνεπώς μπορούν να λειτουργούν ως «θεραπεία» κατά της φθινοπωρινής/χειμωνιάτικης μελαγχολίας.

Άρα, αν βλέπεις τον χριστουγεννιάτικο στολισμό ως μέσο για να νιώσεις πιο χαρούμενος, δεν είναι καθόλου νωρίς να κατεβάσεις τις κούτες με τα γιορτινά διακοσμητικά.

Από πρακτικής άποψης

Αν στολίσεις τώρα, θα έχεις περισσότερο χρόνο να απολαύσεις την εορταστική ατμόσφαιρα στο σπίτι σου, ενώ θα προλάβεις τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του Δεκεμβρίου, που θα γεμίζουν τον ελεύθερο χρόνο σου. Από την άλλη, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να κουραστείς νωρίτερα από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και να χάσεις το ενδιαφέρον σου.

Συμπέρασμα: Αν κρίνουμε από τη σκοπιά της παράδοσης, τότε ναι, είναι λίγο νωρίς να στολίσεις. Αν λάβουμε υπόψη μας την ψυχολογία, όχι, δεν είναι. Επομένως, αν αυτή η διαδικασία σε γεμίζει χαρά, στολίζεις σήμερα κιόλας, αδιαφορώντας για τις αντίθετες απόψεις. Και καλά Χριστούγεννα!

