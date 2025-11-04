Η Κιμ Καρντάσιαν χρησιμοποίησε το ChatGPT για απαντήσεις σε εξετάσεις της Νομικής και κόπηκε όλες τις φορές

Και το ChatGPT κάνει λάθη

Η Κιμ Καρντάσιαν, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, All’s Fair, και είναι διαθέσιμη στο Disney+, μίλησε στο Vanity Fair με ανιχνευτή ψεύδους. Η τηλεπερσόνα που υποδύεται μία δικηγόρο διαζυγίων, που στην πραγματικότητα δεν θέλει να καταπιαστεί καθόλου με αυτά, απάντησε και για την χρήση του ChatGPT. Η συμπρωταγωνίστριά της Τεγιάνα Τέιλορ, τη ρώτησε λοιπόν αν το χρησιμοποιεί για συμβουλές σχετικά με τη ζωή της, συμβουλές για ραντεβού ή αν το βλέπει σαν φίλο.

«Όταν χρειάζομαι απάντηση σε μια ερώτηση, βγάζω φωτογραφία, τη στέλνω εκεί και περιμένω να μου απαντήσει. Με οδηγεί σε αποτυχίες σε τεστ συνέχεια και τότε θυμώνω και του φωνάζω», παραδέχτηκε η Κιμ Καρντάσιαν, λέγοντας πως του έχει ζητήσει «συμβουλές σχετικά με τις σπουδές της στη Νομική και τις εξετάσεις».

«Άρα είναι κάτι σαν φίλος και εχθρός;» ρώτησε τότε η Τέιλορ και η Κιμ Καρντάσιαν απάντησε: «Ναι, κάπως έτσι. Αλλά μετά λέω ότι σου κάνει μάθημα για να εμπιστεύεσαι το ένστικτό σου. Την ήξερες την απάντηση εξ αρχής».

Σχετικά με την εξέταση της Κιμ Καρντάσιαν για τη Νομική, όπως γράφει το ΤΜΖ αποτελείται από πέντε γραπτές απαντήσεις σε υποθετικά νομικά ζητήματα, διάρκειας μίας ώρας η κάθε μία, μία άσκηση διάρκειας 90 λεπτών και 200 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.