Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε 26 χρόνια πριν: “Για έξι μήνες έκλαιγα συνεχώς”

Η Ρις Γουίδερσπουν σε μια προσωπική εξομολόγηση μιλάει για την επιλόχειο κατάθλιψη που πέρασε μετά τη γέννηση της κόρης της.

Η Ρις Γουίδερσπουν γύρισε τον χρόνο πίσω και αναφέρθηκε στη «σκοτεινή» περίοδο της ζωής της, όταν γέννησε την κόρη της. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως πέρασε επιλόχειο κατάθλιψη, «παλεύοντας» καθημερινά με τη δύναμη των συναισθημάτων της. Σε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις για τη ζωή μιας γυναίκας, όταν τα πάντα γύρω της αλλάζουν - εσωτερικά και εξωτερικά - βίωσε πολλές προκλήσεις και σήμερα στέλνει το δικό της μήνυμα σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω.

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Ρις Γουίδερσπουν μοιράστηκε τις «μάχες» της με την κατάθλιψη και το άγχος και γενικότερα τις δυσκολίες που βίωσε την περίοδο της λοχείας. Ήταν μόλις 23 ετών. Σήμερα, η κόρη της, Άβα, είναι 26 χρονών, ωστόσο οι αναμνήσεις της από εκείνη τη φάση της ζωής της παραμένουν «ζωντανές».

Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη

«Ήταν πολύ άσχημο. Τους πρώτους έξι μήνες, ήμουν ταυτόχρονα ευτυχισμένη και καταθλιμμένη. Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν όλη τη νύχτα, ήμουν εξαντλημένη. Ήταν μια απότομη πτώση των ορμονών που δεν περίμενα, και το ένιωσα μετά τη γέννα και ξανά όταν σταμάτησα το θηλασμό έξι μήνες αργότερα», περιέγραψε η ηθοποιός στην εξομολόγησή της.

Παράλληλα, η Ρις Γουίδερσπουν έθιξε ακόμα ένα σημαντικό θέμα, που εξακολουθεί να επηρεάζει τις γυναίκες μέχρι σήμερα: η άποψη των άλλων. Ξαφνικά, όλοι έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν για τη ζωή σου, να σε κρίνουν ή να σου δείξουν «πώς να το κάνεις σωστά». Η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η έντονη παρεμβατικότητα τρίτων, τη στιγμή που εσύ προσπαθείς να βρεις ισορροπίες σε μια «καινούργια» ζωή και να αντιμετωπίσεις τις ορμόνες σου, μπορεί να σε εξουθενώσει.

«Όλοι έχουν άποψη για το πώς πρέπει να είσαι, πώς να αντιδράς, πώς να γεννάς, πώς να θηλάζεις και πώς να ταΐζεις το μωρό σου. Αλλά, σε κατακλύζει», τόνισε η ηθοποιός. Η ίδια διαχειρίστηκε την επιλόχειο κατάθλιψη, ζητώντας υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας. «Είχα τις διασυνδέσεις και τα μέσα για να βρω έναν γιατρό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το έχουν αυτό. Αγωνίζονται μόνοι τους και το κρύβουν», κατέληξε.