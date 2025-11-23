Απόδραση στον Παλαιό Παντελεήμονα: Ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Βόρειας Ελλάδας

Γνωρίστε τον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας, ένα πανέμορφο χωριό για τους λάτρεις της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και των παρθένων φυσικών τοπίων

Ο μυθικός Όλυμπος κρύβει στις πλαγιές χωριά - διαμάντια που προσφέρονται για εκδρομές και εξερευνήσεις όλες τις εποχές. Ένα από αυτά είναι ο Παλαιός Παντελεήμονας Πιερίας. Φωλιασμένο στις πλαγιές του Κάτω Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων και σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, αυτό το πανέμορφο χωριό-«μπαλκόνι» είναι χαρακτηρισμένο παραδοσιακός οικισμός καθώς αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στη Βόρεια Ελλάδα.

Περίπου 100 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 400 χλμ. από την Αθήνα θα χρειαστεί να διανύσετε για να φτάσετε στον Παλαιό Παντελεήμονα, να περπατήσετε στα καλντερίμια του, ανάμεσα στα όμορφα πέτρινα σπίτια και να απολαύσετε μια εκπληκτική θέα από τον Θερμαϊκό κόλπο έως τις κορυφές του «βουνού των θεών».

