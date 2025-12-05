Ένα με τα σύννεφα: 5 από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας

Παίρνουμε τα βουνά με προορισμό πέντε από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας. Χτισμένα σε υψόμετρο άνω των 1.300 μέτρων, αυτά τα χωριά μοιάζουν να αγγίζουν τον ουρανό

Ταξιδεύουμε στις πλαγιές του Σμόλικα, του Γράμμου και της Τύμφης για να πάρουμε βαθιές ανάσες ομορφιάς και καθαρού αέρα σε μερικά από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας. Χτισμένα σε μεγάλο υψόμετρο σε άγριες και επιβλητικές βουνοκορφές, πνιγμένα στη βλάστηση, αλλά στο χιόνι το χειμώνα, άλλα μικρότερα και άλλα κεφαλοχώρια, αποτελούν μικρά διαμάντια που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητά τους.

