Η Hilton Ενισχύει την Παρουσία της στην Ελλάδα με το Hilton Garden Inn Chania City στην Κρήτη

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ευρύχωρους χώρους, άνετα κρεβάτια, λειτουργικούς χώρους εργασίας και όλες τις απαραίτητες παροχές για μια ευχάριστη και ολοκληρωμένη διαμονή.

Το Hilton Garden Inn Chania City άνοιξε επίσημα τις πόρτες του την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 και υποδέχτηκε τους πρώτους του επισκέπτες, αποτελώντας τη νεότερη προσθήκη στο portfolio του brand Hilton Garden Inn στην Ελλάδα.

Το νέο ξενοδοχείο σηματοδοτεί τη συνεργασία της Hilton με την Green Properties – Μελάκης Α.Ε. και έχει έρθει για να ενισχύσει δυναμικά το τουριστικό και επιχειρηματικό προφίλ της πόλης των Χανίων. Με σύγχρονες υποδομές, έμφαση στη φιλοξενία και τη λειτουργικότητα, το Hilton Garden Inn Chania City είναι έτοιμο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία διαμονής τόσο σε επισκέπτες αναψυχής όσο και σε επισκέπτες που ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους.

Με σύγχρονο σχεδιασμό και προσεγμένες λεπτομέρειες, το Hilton Garden Inn Chania City διαθέτει 48 κομψά δωμάτια, που προσφέρουν άνεση και ευκολία. Τα δωμάτια χαρακτηρίζονται από διακριτική απλότητα και απευθύνονται σε επισκέπτες που ταξιδεύουν για εργασία ή χαλάρωση, αναζητώντας αυθεντικές εμπειρίες στην πόλη των Χανίων.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ευρύχωρους χώρους, άνετα κρεβάτια, λειτουργικούς χώρους εργασίας και όλες τις απαραίτητες παροχές για μια ευχάριστη και ολοκληρωμένη διαμονή.

Παράλληλα, το ξενοδοχείο διαθέτει ένα υπέροχο λόμπι με καλαίσθητα και άνετα καθιστικά, ιδανικά για ξεκούραση, εργασία ή συναντήσεις.

Η φιλοσοφία του Hilton Garden Inn Chania City εστιάζει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συνδυάζει χαλάρωση και παραγωγικότητα, εξασφαλίζοντας μια διαμονή πρακτική και φιλόξενη.

Στον 8ο όροφο του ξενοδοχείου, το Rooftop bar–restaurant Rodopou & Beyond προσφέρει πανοραμική θέα προς τα Λευκά Όρη, τη θάλασσα και το ενετικό λιμάνι των Χανίων, με τον χαρακτηριστικό φάρο να ξεχωρίζει στον ορίζοντα. Αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσει κανείς το ηλιοβασίλεμα, να δοκιμάσει ξεχωριστές γεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να ζήσει μοναδικές στιγμές με φίλους ή συνεργάτες.

Με σύγχρονη γαστρονομική πρόταση και signature cocktails που συμπληρώνουν ιδανικά τη θέα, το Rodopou & Beyond απευθύνεται σε όσους θέλουν να απολαύσουν την πόλη από ψηλά. Λειτουργεί όλο τον χρόνο και είναι ανοιχτό τόσο στους επισκέπτες του ξενοδοχείου όσο και στο ευρύ κοινό.

Στον ίδιο όροφο βρίσκεται και η πισίνα, ένας ήρεμος χώρος με minimal αισθητική και ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα και την πόλη.

Παράλληλα, το γυμναστήριο και η υπηρεσία room service συμπληρώνουν τις παροχές του ξενοδοχείου, εξασφαλίζοντας μια άνετη και ευχάριστη διαμονή.

Το brand Hilton Garden Inn είναι γνωστό για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών φιλοξενίας, με επίκεντρο την άνεση, την πρακτικότητα και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των ταξιδιωτών.

Το Hilton Garden Inn Chania City βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας 65 και Ζυμβρακάκηδων γωνία.