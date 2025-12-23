Ελληνικός ο καλύτερος γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης για το 2026

Σύμφωνα με τη νέα λίστα του Conde Nast Traveller, ο νούμερο ένα γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα

Η νέα λίστα «Best Places to Eat» του Conde Nast Traveller παρουσιάζει τους κορυφαίους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026 και μας ταξιδεύει από τη Μεσόγειο μέχρι την Άπω Ανατολή και από την Αυστραλία μέχρι τη Λατινική Αμερική. Το διάσημο περιοδικό ξεχώρισε 10 προορισμούς που υπόσχονται να προσφέρουν μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία στους ταξιδιώτες τη νέα χρονιά. Η λίστα περιλαμβάνει μόνο δύο προορισμούς στην Ευρώπη, με έναν ελληνικό να βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

