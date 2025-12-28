Τα τοπόσημα των Ιωαννίνων που θα σου "κλέψουν" την καρδιά

Μια βόλτα στη γοητευτική ιστορία των Ιωαννίνων, μέσα από την Καστροπολιτεία τους που φιλοξενεί τα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πόλης.

Μια μικρή πόλη μέσα στην πόλη, το Κάστρο των Ιωαννίνων αντανακλά την ιστορία τους στο βάθος των αιώνων. Τα λιθόστρωτα δρομάκια, τα στενά με τα παλιά σπίτια και τα ιστορικά μνημεία μας ταξιδεύουν στο χρόνο, ενώ η ατμόσφαιρα μαρτυρά το βυζαντινό και το οθωμανικό παρελθόν της πόλης, που συνδυάζεται με τη νεότερη ιστορία. Η Καστροπολιτεία των Ιωαννίνων, χτισμένη στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης πάνω στη βραχώδη χερσόνησο μέσα στη λίμνη Παμβώτιδα, αποτελεί ένα από τα παλαιότερα και σημαντικότερα κάστρα της Ελλάδας. Μέρος του κατοικείται αδιάλειπτα ως τις μέρες μας. Η ιστορία του κάστρου συνδέεται με την παράδοση και την ταυτότητα της πόλης των Ιωαννίνων, μαζί με τη λίμνη και το φημισμένο Νησάκι που βρίσκεται απέναντι.

Βόλτες μέσα στο Κάστρο των Ιωαννίνων

Από όποια πύλη κι αν μπείτε, θα ανακαλύψετε μια διαφορετική διαδρομή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πίσω από τα βυζαντινά τείχη θα συναντήσετε από παραδοσιακά λιθόκτιστα σπίτια αντιπροσωπευτικά της ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, με κλειστές αυλές και σαχνισιά (τα παράθυρα και τα κλειστά μπαλκόνια που προεξέχουν), μέχρι και σπουδαία ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Η βορειοανατολική Ακρόπολη είναι γνωστή ως του Ασλάν Πασά, ενώ η νοτιοανατολική ως Ιτς Καλέ.

