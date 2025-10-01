Τρέξιμο με θέα τη λίμνη των Ιωαννίνων και τεχνολογία στο full: Η Samsung με πήγε πιο «μακριά» στο Ioannina Lake Run

Η Samsung Electronics Hellas με πήγε στο Ioannina Lake Run για να ζήσω ένα διήμερο γεμάτο running vibes, θετική ενέργεια, υπέροχα τοπία και μια δυνατή δόση τεχνολογίας

«Ο αθλητισμός ενώνει». Αυτό είναι κάτι που ακούω συχνά από μικρή. Και ευτυχώς είχα την ευκαιρία να το ζήσω κιόλας, μέσα από τα διάφορα αθλήματα που πέρασαν από τη ζωή μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ επαγγελματίας αθλήτρια – ούτε καν κοντά. Αλλά η γυμναστική ήταν ανέκαθεν ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Είναι μέχρι και σήμερα, για την ακρίβεια. Γι’ αυτό, όταν η Samsung με προσκάλεσε να βρεθώ στα Ιωάννινα για το Ioannina Lake Run (20-21 Σεπτεμβρίου), ένα διήμερο γεμάτο running vibes, θετική ενέργεια, υπέροχα τοπία και μια δυνατή δόση τεχνολογίας ― όλα πλαισιωμένα από το μαγευτικό σκηνικό της λίμνης Παμβώτιδας, είπα αβίαστα το «ναι».

Πριν φτάσω στα Ιωάννινα, είχα ήδη στα χέρια μου το κομψό Galaxy S25 και το smartwatch Galaxy Watch8 για να ζήσω μια ολιστική εμπειρία ευεξίας. Γιατί, κακά τα ψέματα, τρέξιμο χωρίς smartwatch γίνεται; Δύσκολα. Σάββατο μεσημέρι, λοιπόν, είχα ήδη φτάσει στην όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, μαζί με άλλους δημοσιογράφους, κυρίως από τον χώρο του αθλητισμού. Η Samsung μας υποδέχτηκε με θερμό τρόπο και μας κάλεσε να ζήσουμε από κοντά μια κορυφαία αθλητική εμπειρία, με τη βοήθεια των πιο προηγμένων συσκευών της.

Spoiler: Επειδή γενικά δεν χρησιμοποιώ smartwatch, δεν περίμενα ότι θα ενθουσιαστώ τόσο πολύ με το πόσο «μαζί σου» μπορεί να είναι.

Λίγο πριν τρέξω στον αγώνα Family Run powered by Samsung, κάπου στις 12:00 το Σάββατο είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια δυναμική προθέρμανση από τη γυμνάστρια Μάντυ Περσάκη, μέλος του Team Galaxy της Samsung, η οποία παρουσίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα «Pilates by Mandy». Ήταν ο πιο ωραίος τρόπος να μπω στο κλίμα, να «ξυπνήσω» το σώμα μου και να νιώσω μέρος αυτής της μεγάλης running γιορτής. Μπορεί να μην έτρεξα 30 χιλιόμετρα (μπράβο σε όσους το έκαναν), αλλά λίγη προθέρμανση ποτέ δεν είναι κακή.

Ένα booth, μια ολοκληρωμένη εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy

Βασική στάση λίγο πριν τον αγώνα, ήταν το booth της Samsung, η οποία ως επίσημος χορηγός δημιούργησε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο ώστε κάθε επισκέπτης να έχει την ευκαιρία να ζήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy. Εκεί, γνώρισα από κοντά τα τελευταία αναδιπλούμενα smartphones της εταιρείας: Το Galaxy Z Fold7, που ξεδιπλώνει μια εντυπωσιακή οθόνη 8 ιντσών για μοναδική παραγωγικότητα και multitasking, και το Galaxy Z Flip7, ένα AI smartphone που συνδυάζει εμβληματικό σχεδιασμό με μια μεγαλύτερη, από άκρη σε άκρη, οθόνη FlexWindow 4,1 ιντσών. Από αυτόν τον τεχνολογικό «παράδεισο» δεν έλειπαν και οι νέες προσθήκες στη σειρά Galaxy S, το S25 FE, η προσιτή πύλη εισόδου στο οικοσύστημα του Galaxy AI με εντυπωσιακά εργαλεία επεξεργασίας, και το S25 Edge, το λεπτότερο smartphone της Samsung – μέχρι σήμερα - με πάχος μόλις 5,8 χιλιοστά, σώμα από τιτάνιο και κάμερα 200MP για εκπληκτικές νυχτερινές λήψεις.

Το καλύτερο δεν στο είπα ακόμα: Στο booth, κάθε επισκέπτης μπορούσε να δοκιμάσει το Galaxy Ring, το «έξυπνο» δαχτυλίδι της Samsung – εγώ ήμουν τυχερή και το είχα ήδη δοκιμάσει. Το Galaxy Ring αποτελεί μια συσκευή, σε μορφή δαχτυλιδιού, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας, καταγράφοντας με ακρίβεια τα στάδια του ύπνου, την καθημερινή δραστηριότητα και παρέχοντας εξατομικευμένες πληροφορίες μέσω της εφαρμογής Samsung Health. Και ακόμα δεν τελείωσα: Γιατί σε αυτό το booth, oι επισκέπτες συμμετείχαν σε ένα διασκεδαστικό memory game, δοκιμάζοντας τη μνήμη τους και κερδίζοντας δώρα. Last but not least, οι λάτρεις της ευεξίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Health Lab corner, όπου με τη βοήθεια των νέων smartwatches Galaxy Watch8 & Watch8 Classic, μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μετρήσεις για το άγχος, τα επίπεδα αντιοξειδωτικών στον οργανισμό τους, καθώς και ανάλυση της σύστασης του σώματός τους (λίπος, μυϊκή μάζα) – όλοι έλαβαν αναμνηστικά δώρα.

Samsung Family Run: Ένας super fun αγώνας γύρω από τη λίμνη των Ιωαννίνων

Η στιγμή για τον αγώνα Samsung Family Run έφτασε. Και ήταν ακριβώς ό,τι περιγράφει η ονομασία του: Οικογένειες, παιδιά, γονείς, όλοι μαζί σε έναν χαλαρό αλλά super fun αγώνα 1 χιλιομέτρου γύρω από τη λίμνη των Ιωαννίνων. Έτρεξα κι εγώ. Ναι, γιατί ο αθλητισμός ενώνει, όπως είπαμε. Όσο εγώ έτρεχα, το Galaxy Watch 8 κατέγραφε ό,τι ήθελα: Απόσταση, χρόνο, καρδιακούς παλμούς, θερμίδες, ακόμα και το οξυγόνο στο αίμα. Το πιο ωραίο ήταν, όμως, πως ό,τι γινόταν στο ρολόι εμφανιζόταν και στο Galaxy S25 – στο Samsung Health.

Τι είναι το Samsung Health; Είναι μια εφαρμογή όπου μπορείς να παρακολουθείς την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση, μια εφαρμογή που συνδυάζει δεδομένα από το smartphone της Samsung και συμβατά wearables, όπως το Galaxy Watch 8. Προσωπικά, μου άρεσε αυτή η seamless εμπειρία – γιατί θεωρώ ότι όταν είσαι σε κίνηση, θέλεις η τεχνολογία να είναι σύμμαχός σου, όχι να σου αποσπά την προσοχή. Το Galaxy Watch 8 με βοήθησε να καταλάβω τα όρια μου (που είναι και καλό να τα γνωρίζεις), ενώ το Galaxy S25 κατέγραψε τις μικρές λεπτομέρειες της διαδρομής.

Δεν ξέρω αν θα γίνω ποτέ δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Ξέρω όμως ότι μου αρέσει να κινούμαι, να δοκιμάζω, να προσπαθώ, να έρχομαι κοντά με άλλους ανθρώπους μέσω του αθλητισμού. Και όταν έχω δίπλα μου εργαλεία που τα κάνουν όλα πιο «εύκολα», τότε ξέρω ότι κάθε προσπάθεια είναι πιο απολαυστική. Το Galaxy Watch8 και το Galaxy S25 ήταν δίπλα μου στα Ioannina Lake Run, χωρίς να «φαίνονται» υπερβολικά. Αλλά έκαναν τη διαφορά σε όλη την εμπειρία.

Και κάπως έτσι, αυτό το 1 χιλιόμετρο στη λίμνη των Ιωαννίνων έγινε κάτι παραπάνω από απλή «απόσταση». Έγινε στιγμές που θέλω να θυμάμαι. Έγινε η υπενθύμιση ότι, τελικά, δεν χρειάζεται να είσαι αθλητής για να νιώσεις τη χαρά του αθλητισμού. Αρκεί το να είσαι εκεί, παρών και να το ζήσεις - απλώς μην ξεχάσεις να έχεις μαζί σου και τα απαραίτητα τεχνολογικά gadgets που μπορούν να σε συνοδεύσουν σε κάθε σου βήμα, ανεξαρτήτως αν είσαι επαγγελματίας ή απλώς συμμετέχεις για να βρεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.