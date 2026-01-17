Καλάβρυτα: Ένας «χειμερινός παράδεισος» δύο ώρες μακριά από την Αθήνα

Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με μεγάλη ιστορία και μοναδικές διαδρομές. Τι να δείτε και τι κάνετε σε μία μέρα στα Καλάβρυτα.

Μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, τα Καλάβρυτα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα και όχι μόνο. Ονειρεμένα φυσικά τοπία, αξιοθέατα με ιστορία και μοναδικές διαδρομές συνθέτουν την εικόνα ενός προορισμού που αξίζει να γνωρίσετε όλες τις εποχές του χρόνου. Το σκηνικό είναι ακόμα πιο μαγευτικό όταν πέφτουν τα πρώτα χιόνια, με τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να γεμίζουν την κωμόπολη.

Χτισμένη στις πλαγιές των Αροανίων, σε υψόμετρο 735 μέτρων, η ορεινή κωμόπολη της Αχαΐας είναι ιδανική ακόμα και για σύντομες αποδράσεις. Ο κεντρικός πεζόδρομος και οι πλατείες σφύζουν από ζωή, με ατμοσφαιρικά καφέ-μπαρ, καταστήματα με τοπικά προϊόντα και ταβέρνες που σερβίρουν νόστιμα πιάτα. Ακόμα κι αν βρεθείτε εκεί μόνο για μια μέρα, υπάρχουν πολλές επιλογές για εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας στο έπακρο.

Μόλις φτάσετε στα Καλάβρυτα θα συναντήσετε το ιστορικό κτήριο του σταθμού του τρένου και το παλιό δημοτικό σχολείο που σήμερα στεγάζει το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Αξίζει να επισκεφτείτε το μουσείο όπου θα μάθετε τα πάντα για την πολυτάραχη ιστορία του τόπου. Ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχουν προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσθέντων, φωτογραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα και έργα καλλιτεχνών, που θα σας ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr