Αυτές είναι οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το 2026

Το AirlineRatings αξιολόγησε 320 αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως και παρουσίασε μια λίστα με τις πιο ασφαλείς για το 2026

Ο ιστότοπος αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών AirlineRatings.com δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια κατάταξή του με τις ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αξιολογεί τα αρχεία πτήσεων από 320 αεροπορικές εταιρείες και εξετάζει, μεταξύ άλλων, τον συνολικό αριθμό πτήσεων, τα σοβαρά περιστατικά ασφάλειας, την ηλικία του στόλου, την εκπαίδευση των πιλότων και τους διεθνείς ελέγχους ασφάλειας.

Το 2026, στην κορυφή της λίστας με τις 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης φιγουράρει η Etihad με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με την CEO της AirlineRatings.com Sharon Petersen, η Etihad κατέκτησε την πρώτη θέση χάρη σε έναν συνδυασμό παραγόντων: «τον νεαρό στόλο, τις εξελίξεις στην ασφάλεια του πιλοτηρίου, ιδιαίτερα γύρω από τις αναταράξεις, το ιστορικό χωρίς συγκρούσεις και το χαμηλότερο ποσοστό ατυχημάτων ανά πτήση από οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία στη λίστα». Η Cathay Pacific με έδρα το Χονγκ Κονγκ και η αυστραλιανή Qantas συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

