Sigtuna: Απόδραση στην παλαιότερη πόλη της Σουηδίας

Μια πόλη με χίλια χρόνια ιστορίας, η Sigtuna είναι το κόσμημα της Σουηδίας που θα σας ταξιδέψει στο χρόνο.

Σε απόσταση μόλις 40 λεπτών από τη Στοκχόλμη βρίσκεται ένα μέρος που μοιάζει βγαλμένο από σκηνικό ταινίας. Στη Sigtuna περιμένεις να δεις ολοζώντανους μπροστά σου τους Βίκινγκς. Ένα από τα πιο αναπάντεχα ονειρεμένα μέρη, η παλαιότερη πόλη της Σουηδίας και η πρώτη της πρωτεύουσα, είναι πραγματικό κόσμημα που στέκει αγέρωχο μέσα στους αιώνες. Η πόλη αποπνέει μια αίσθηση γαλήνης και ηρεμίας και είναι ιδανική για μονοήμερη εκδρομή από τη Στοκχόλμη ή και για μεγαλύτερη διαμονή για όσους αναζητούν ένα ταξίδι στους αιώνες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr