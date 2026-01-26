12 ξενοδοχεία με υπέροχο ελληνικό πρωινό

Ξενοδοχεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μάς προσκαλούν να γευτούμε στο πρωινό μας τα αρώματα της ελληνικής γης μέσα από μοναδικά προϊόντα και τοπικές συνταγές.

Όσοι ταξιδεύουν συχνά, το γνωρίζουν καλά: ένα πλούσιο πρωινό, φτιαγμένο με μεράκι και αγνές, τοπικές πρώτες ύλες, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας, στις διακοπές έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις τον τόπο μέσα από τις γεύσεις του.

Επιλέγοντας για τις διακοπές σας ξενοδοχεία πιστοποιημένα με το σήμα «Ελληνικό Πρωινό», η μέρα σας ξεκινάει με τον πιο νόστιμο τρόπο, μέσα από μια αυθεντική γαστρονομική εμπειρία βασισμένη στην παράδοση και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τη Μάνη και την Κρήτη, επιλέξαμε και σας προτείνουμε 12 ξενοδοχεία με υπέροχο πρωινό που τιμά την ελληνική γαστρονομία.

