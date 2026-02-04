Ξάνθη: Ένας προορισμός γεμάτος ιστορία και πολιτισμό

Σταυροδρόμι πολιτισμών με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και πλούσια γαστρονομική παράδοση, η Ξάνθη έχει όλα όσα θέλει ένας ταξιδιώτης

Μια πόλη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, πολύχρωμη και ζωντανή, η Ξάνθη χτισμένη αμφιθεατρικά στους πρόποδες της οροσειράς Ροδόπης, είναι ένας προορισμός που ξεχωρίζει. Συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό, με τα γραφικά στενά και τα αρχοντικά της. Σε πολλούς είναι γνωστή για το καρναβάλι της, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ωστόσο, είναι ιδανική για εκδρομή όλες τις εποχές, για Σαββατοκύριακο ή και περισσότερες μέρες. Οι δραστηριότητες και τα αξιοθέατα είναι πολλά, οι μυρωδιές και οι γεύσεις ακόμα περισσότερες, ώστε να μην βαρεθείτε στιγμή.

