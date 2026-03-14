Ιρλανδία: Όλα όσα πρέπει να κάνεις αν βρεθείς στο Δουβλίνο

Αξιοθέατα, μουσεία, πάρκα, ιστορικές παμπ και ό,τι αξίζει να ανακαλύψετε σε ένα ταξίδι στο Δουβλίνο.

Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο της καταπράσινης γης των Κελτών, της μπύρας Guinness και του James Joyce, είναι μία πόλη με μεγάλη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα νεανική, φιλική και γεμάτη θετική ενέργεια. Το Δουβλίνο διαθέτει τεράστιο πλούτο σε μουσεία και αίθουσες τέχνης που αξίζει να επισκεφθείτε, ενώ στους δρόμους του συνυπάρχουν κτίσματα μεσαιωνικής, γεωργιανής, βικτωριανής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, προσφέροντας εκατοντάδες pubs όπου η Guinness ρέει άφθονη, αλλά και εστιατόρια και πολλά μουσικά events, η ιρλανδική πρωτεύουσα δεν θα σας αφήσει να βαρεθείτε ούτε στιγμή.

Μπορείτε να γυρίσετε εύκολα την πόλη με τα πόδια και να δείτε πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα ακόμα και σε ένα Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, σας προτείνουμε να αφιερώσετε τρεις με τέσσερις ημέρες για να εξερευνήσετε όλα όσα έχει να προσφέρει το Δουβλίνο, αφήνοντας λίγο χρόνο και για μια ημερήσια εκδρομή έξω από την πόλη.

Trinity College

Το Trinity College Dublin, ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θησαυρούς της χώρας: το περίφημο Book of Kells, ένα χειρόγραφο θρησκευτικό βιβλίο του 9ου αιώνα με εντυπωσιακές εικονογραφήσεις.

