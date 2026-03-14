Πολυτελή ταξίδια, θεραπείες ομορφιάς και δεκάδες δώρα μεγάλης αξίας - Όσα βρίσκονται μέσα στην τσάντα των υποψηφίων για Όσκαρ

Η διάσημη τσάντα δώρων των υποψηφίων στα Όσκαρ επιστρέφει το 2026 με δώρα συνολικής αξίας άνω των 350.000 δολαρίων.

Κάθε χρόνο, η τελετή των Όσκαρ δεν ξεχωρίζει μόνο για τις μεγάλες κινηματογραφικές διακρίσεις, αλλά και για ένα πολυσυζητημένο δώρο που λαμβάνουν οι υποψήφιοι: την περίφημη τσάντα «Everyone Wins». Πρόκειται για μια πολυτελή συλλογή προϊόντων και εμπειριών που έχει μετατραπεί σε ξεχωριστό φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

Η τσάντα δεν προέρχεται από την ίδια την Ακαδημία αλλά δημιουργείται κάθε χρόνο από την εταιρεία Distinctive Assets. Για το 2026, η συνολική αξία των δώρων φτάνει περίπου τα 350.000 δολάρια, περιλαμβάνοντας πολυτελή ταξίδια, υπηρεσίες ευεξίας, προϊόντα ομορφιάς, γκουρμέ λιχουδιές και τεχνολογικά gadgets.

Ανάμεσα στους φετινούς υποψηφίους που ενδέχεται να λάβουν την εντυπωσιακή αυτή τσάντα βρίσκονται γνωστά ονόματα του κινηματογράφου, όπως ο Timothée Chalamet, ο Leonardo DiCaprio, ο Michael B. Jordan, η Emma Stone, η Kate Hudson, η Elle Fanning και ο Jacob Elordi.

Ο συνιδρυτής της Distinctive Assets, Lash Fary, εξηγεί ότι ο στόχος της τσάντας δεν είναι απλώς η πολυτέλεια. «Τα δώρα αυτά αποτελούν έναν τρόπο να τιμήσουμε τους υποψηφίους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουμε μικρές επιχειρήσεις, εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες ή μειονότητες και μάρκες που προσφέρουν στην κοινωνία», δήλωσε.

Πολυτελή ταξίδια και εμπειρίες ζωής

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της τσάντας είναι οι αποκλειστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται διαμονές σε πολυτελείς βίλες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Οι υποψήφιοι μπορούν να απολαύσουν μια πολυτελή διαμονή στην Costa Rica, μια εμπειρία σε βίλα στην Αρκτική με θέα στο Βόρειο Σέλας, καθώς και μια πολυτελή απόδραση στην Ibiza για έως και 16 άτομα.

Παράλληλα, προσφέρεται ένα επταήμερο πρόγραμμα ευεξίας στο διάσημο θέρετρο Golden Door, αλλά και μια δεκαήμερη αποτοξινωτική εμπειρία στη Sri Lanka.

Θεραπείες ομορφιάς και προϊόντα πολυτελείας

Η τσάντα περιλαμβάνει επίσης πληθώρα προϊόντων ομορφιάς και υπηρεσιών υψηλής αισθητικής. Μεταξύ αυτών είναι θεραπείες προσώπου και περιποίησης στο Rescue Spa, καθώς και εξειδικευμένες θεραπείες αναζωογόνησης από τον πλαστικό χειρουργό Konstantin Vasyukevich.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να απολαύσουν μια ανανέωση χαμόγελου από το Beverly Hills Dental Arts, καθώς και θεραπεία λιπογλυπτικής ArtLipo για τη διαμόρφωση του σώματος.

Στην τσάντα περιλαμβάνονται ακόμη προϊόντα περιποίησης από δημοφιλείς μάρκες όπως η Glow Recipe και η INSTYTUM, ενώ δεν λείπουν και αξεσουάρ ταξιδιού, όπως πολυτελείς αποσκευές εμπνευσμένες από το ιαπωνικό θέατρο Καμπούκι.

Γκουρμέ γεύσεις και ευεξία

Οι παραλήπτες της τσάντας θα βρουν επίσης μια σειρά από γκουρμέ προϊόντα. Μεταξύ αυτών είναι σοκολατένια σνακ από τη SkinnyDipped, μπισκότα από τη Haize & Honey και σοκολατένια φρούτα της Tru Fru.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται συλλεκτικά σετ τσαγιού από τη Tea Forté, φυσικά προϊόντα υγείας της Beekeeper’s Naturals και συμπληρώματα κολλαγόνου από τη Vital Proteins.

Τεχνολογία και απρόσμενες εκπλήξεις

Η φετινή έκδοση της τσάντας περιλαμβάνει επίσης τεχνολογικά και lifestyle αντικείμενα, όπως συσκευή ασφαλούς αποθήκευσης κρυπτονομισμάτων από την Ballet, αρώματα ταξιδιωτικού μεγέθους της On The Nose Perfumes και μια vegan τσάντα χειρός από τη GUNAS.

Ανάμεσα στις πιο συζητημένες προσθήκες βρίσκονται επίσης προϊόντα κάνναβης από τις μάρκες Beboe και RYTHM, καθώς και ποτά με μικροδοσολογία THC.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η προσφορά μιας εξατομικευμένης προγαμιαίας συμφωνίας από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους, ένα δώρο που αντικατοπτρίζει την πολυτελή αλλά και πρακτική φιλοσοφία της συλλογής.

Όπως σημειώνει ο Λας Φάρι, η τσάντα «Everyone Wins» λειτουργεί ως ένα είδος «βραβείου παρηγοριάς» για τους υποψηφίους. Είτε κερδίσουν είτε όχι το χρυσό αγαλματίδιο, όλοι όσοι προτάθηκαν έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους στον κινηματογράφο.

Και η εντυπωσιακή αυτή τσάντα αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να γιορταστεί το ταλέντο τους.