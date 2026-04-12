Όλυμπος: Το χωριό της Καρπάθου όπου ο χρόνος έχει σταματήσει

Αναλλοίωτη στον χρόνο, η Όλυμπος στην Κάρπαθο αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά νησιωτικά χωριά της Ελλάδας.

Ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρήτη βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, η Κάρπαθος. Ένα νησί που γοητεύει με τις αντιθέσεις του και με την άγρια ομορφιά του. Ένας ιδιαίτερος προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες μακριά από την πολυκοσμία των διάσημων νησιών. Άγρια βουνά που περικλείουν μαγευτικές παραλίες και γραφικά χωριά με ολοζώντανες παραδόσεις και πολύχρωμα σπίτια που κοιτάζουν το Αιγαίο, συνθέτουν ένα μοναδικό παζλ νησιώτικης ομορφιάς.

Ανάμεσα στα πολλά όμορφα μέρη του νησιού, υπάρχει ένα ορεινό χωριό-στολίδι που δεν γίνεται να μην επισκεφθείς όταν βρεθείς στην Κάρπαθο. Χτισμένη σε μια ορεινή και απομακρυσμένη τοποθεσία στη βόρεια Κάρπαθο, σε υψόμετρο 310 μέτρων, η Όλυμπος μοιάζει με ζωντανό λαογραφικό μουσείο.

Μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες, η Όλυμπος - ή Έλυμπος, όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι - ήταν αποκομμένη από την υπόλοιπη Κάρπαθο, χωρίς ρεύμα και δρόμους. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι περίεργο που αυτή η μικρή κοινωνία ανέπτυξε μια εντελώς ξεχωριστή πολιτισμική παράδοση, με πολλά στοιχεία της να διατηρούνται ακόμα.

