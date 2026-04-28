Τριήμερο Πρωτομαγιάς: 7 προορισμοί για να πιάσεις τον Μάη μέσα στη φύση

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν έχει κανονίσει τίποτα για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σε έχουμε. 7 προορισμοί - οι περισσότεροι κοντά στην Αθήνα - για να διαλέξεις.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις μια ανάπαυλα από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας, να κατεβάσεις ταχύτητα και να ξεκουραστείς – είτε εντός είτε εκτός Αττικής. Η άνοιξη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, η φύση είναι στα καλύτερά της και οι μικρές αποδράσεις μοιάζουν πιο δελεαστικές από ποτέ.

Αν δεν έχεις προλάβει να οργανώσεις κάτι ή ψάχνεις μια ιδέα της τελευταίας στιγμής, υπάρχουν κοντινοί – και όχι μόνο – προορισμοί που συνδυάζουν θάλασσα, βουνό και χαλάρωση. Από ρομαντικά πλακόστρωτα δρομάκια μέχρι καταπράσινα τοπία, παρακάτω θα βρεις 7 ταξιδιωτικές επιλογές για να «πιάσεις τον Μάη» όπως του αξίζει.

7 προορισμοί που μπορείς να επισκεφτείς το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Μονεμβασιά

Η Μονεμβασιά είναι ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς προορισμούς της Ελλάδας. Η καστροπολιτεία, χτισμένη πάνω σε έναν εντυπωσιακό βράχο, μοιάζει βγαλμένη από άλλη εποχή. Ιδανική για ρομαντικές βόλτες με θέα στο απέραντο γαλάζιο, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό.

Γαλαξίδι

Το Γαλαξίδι συνδυάζει αρχοντιά και ηρεμία. Με τα νεοκλασικά σπίτια, το γραφικό λιμανάκι και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για ήσυχες αποδράσεις. Είναι ένας προορισμός που σε κάνει να χαλαρώνεις από την πρώτη στιγμή.

Αίγινα

Η Αίγινα είναι η ευκολότερη επιλογή για μια γρήγορη απόδραση από την Αθήνα. Σε λιγότερο από μία ώρα, βρίσκεσαι σε ένα νησί με όμορφες παραλίες, γραφικά ταβερνάκια και χαλαρούς ρυθμούς. Ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς να ζήσουν την ταλαιπωρία του πολύωρου ταξιδιού.

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις. Ρομαντικό, κομψό και γεμάτο ιστορία, προσφέρει όμορφες βόλτες στην παλιά πόλη, καφέ με θέα τη θάλασσα και χαλαρή ατμόσφαιρα που ταιριάζει απόλυτα στην εποχή.

Ναύπακτος

Η Ναύπακτος είναι ένας μικρός αλλά γοητευτικός προορισμός. Το ενετικό λιμάνι, το κάστρο και η θέα προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου δημιουργούν ένα σκηνικό ιδανικό για χαλαρές ανοιξιάτικες αποδράσεις.

Αράχωβα

Η Αράχωβα είναι γνωστή ως χειμερινός προορισμός, όμως και την άνοιξη έχει τη δική της γοητεία. Με θέα στον Παρνασσό και κοντινές επιλογές για εκδρομές στη φύση, αποτελεί εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν βουνό και δροσιά.

Καλάβρυτα - Λίμνη Τσιβλού

Τα Καλάβρυτα αποτελούν ιδανική βάση για να εξερευνήσεις μοναδικά φυσικά τοπία. Η Λίμνη Τσιβλού προσφέρει εικόνες που θυμίζουν εξωτερικό, με καταπράσινα τοπία και απόλυτη ηρεμία. Είναι ο ιδανικός προορισμός για όσους θέλουν να έρθουν σε επαφή με τη φύση.