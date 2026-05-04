Λουτράκι: Μια απόδραση που τα έχει όλα

Ιαματικά λουτρά, παραλίες για κάθε γούστο, διαδρομές δίπλα σε αρχαία ερείπια και αξέχαστα ηλιοβασιλέματα. Προσιτός και κοντινός στην Αθήνα προορισμός, το Λουτράκι αποτελεί ιδανική επιλογή για μια μίνι απόδραση που τα έχει όλα

Αναγνωρισμένη λουτρόπολη από το 1925, τουριστικό θέρετρο γνωστό για τα ιαματικά λουτρά, τα μεταλλικά νερά του και το καζίνο του, το Λουτράκι αποτελεί μια ωραία επιλογή για τις αποδράσεις του Σαββατοκύριακου, και όχι μόνο, αφού απέχει μόλις 80 χλμ. από την Αθήνα. Αν προτιμάτε τους προορισμούς της… διπλανής πόρτας, για να αλλάξετε τον αέρα σας εύκολα και γρήγορα, στην παραθαλάσσια λουτρόπολη της Κορινθίας θα βρείτε περισσότερα απ' όσα μπορείτε να φανταστείτε.

Μια πόλη με διαχρονική γοητεία, πεντακάθαρες παραλίες για κάθε γούστο - οργανωμένες πλαζ αλλά και κρυμμένα διαμαντάκια για απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση-, αρχαιολογικοί χώροι δίπλα στη θάλασσα, αξέχαστα ηλιοβασιλέματα και ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες εξορμήσεις. Το Λουτράκι προσφέρει πολλές εναλλαγές, αρκεί να το αποφασίσετε.

