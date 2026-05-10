Κυπαρίσσι: Διακοπές σε ένα από τα ωραιότερα μέρη της Λακωνίας

Ανακαλύψτε το Κυπαρίσσι, ένα «νησιώτικο» χωριό-διαμάντι στη βορειοανατολική ακτή της Λακωνίας, που διατηρεί το χρώμα και τη γραφικότητά του.

Η Λακωνία είναι ένας προορισμός ανεξάντλητος, ιδανικός για διακοπές όλο τον χρόνο και γεμάτος με μαγευτικά μέρη που σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Μία από τις πιο όμορφες γωνιές της βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή, εκεί όπου ο Πάρνωνας συναντά τα γαλανά νερά του Μυρτώου. Ο λόγος για το Κυπαρίσσι, ένα απομονωμένο παραθαλάσσιο χωριό που σου δίνει αίσθηση νησιού.

Το Κυπαρίσσι (88 χλμ. από τη Σπάρτη) βρίσκεται ανάμεσα στο Λεωνίδιο και τη Μονεμβασιά και είναι ένα από εκείνα τα μέρη που δεν αλλοιώθηκαν από τον μαζικό τουρισμό. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, αυτός ο παραδοσιακός οικισμός ήταν προσβάσιμος μόνο δια θαλάσσης ή με τα πόδια, μέσω ενός απότομου ορεινού μονοπατιού. Σήμερα, το χωριό ξεχωρίζει για το παραδοσιακό χρώμα και τις ωραίες παραλίες του και προσφέρεται για ήσυχες διακοπές.

Κυπαρίσσι Λακωνίας: Ένα χωριό για διακοπές σαν παλιά

Το Κυπαρίσσι απέχει από την Αθήνα περίπου 4 ώρες και η διαδρομή έως εκεί - αν και πανέμορφη- δεν είναι και η πιο εύκολη που μπορείς να κάνεις. Το μέρος όμως θα σας αποζημιώσει για τη μικρή περιπέτεια μέχρι να φτάσετε. Φτάνοντας στο Κυπαρίσσι νομίζεις πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Δεν είναι τυχαίο που αυτό το χωριό το 2021 αποτέλεσε τον τόπο κινηματογράφησης της τηλεοπτικής σειράς της ΕΡΤ «Βαρδιάνος στα Σπόρκα», μιας μεταφοράς από την ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.

