Βόρεια Κέρκυρα: Οι στάσεις που αξίζει να κάνετε

Καταπράσινη φύση, παραδοσιακά χωριά και υπέροχες παραλίες. Το ταξίδι στη Βόρεια Κέρκυρα είναι γεμάτο από εικόνες και στιγμές που θα μας μείνουν αξέχαστες

Κανένα ταξίδι στην Κέρκυρα δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια βόλτα στο βόρειο τμήμα του νησιού. Από τις σπηλιές και τους επιβλητικούς βράχους της Παλαιοκαστρίτσας στα βορειοδυτικά και τα παμπάλαια χωριά του όρους Παντοκράτορα μέχρι τις βοτσαλωτές παραλίες και τα λιμανάκια που είναι κρυμμένα μέσα σε κυπαρίσσια και ελιές στη βορειοανατολική ακτή, κάθε διαδρομή στη Βόρεια Κέρκυρα επιφυλάσσει μια μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη.

Εξερευνώντας τη Βόρεια Κέρκυρα

Ξεκινώντας με μια επίσκεψη στη διάσημη Παλαιοκαστρίτσα, η οποία βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, (25 χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας), το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι σίγουρα μια βουτιά στα γαλαζοπράσινα και δροσερά νερά των μαγευτικών κολπίσκων της. Έπειτα, απαραίτητη είναι μια βόλτα στο σκαρφαλωμένο στο λόφο Μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας με την υπέροχη θαλασσινή θέα, καθώς και μια επίσκεψη στο γραφικό χωριό Λάκωνες, πάνω από την Παλαιοκαστρίτσα. Το χωριό έχει πολλά παλιά σπίτια και στενά δρομάκια, ενώ οφείλει τη φήμη του στην εξαιρετική θέα που προσφέρει προς τους κολπίσκους της περιοχής. Κοντά στους Λάκωνες, μπορείτε να δείτε και το περίφημο Aγγελόκαστρο, το ερειπωμένο βυζαντινό φρούριο στην απόκρημνη κορυφή ενός λόφου.

