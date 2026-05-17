Επιτέλους: Το πρώτο ξενοδοχείο Harry Potter ανοίγει στη Γερμανία και, ναι, θα μπορείς να το επισκεφτείς

Όχι, δεν είναι ψέμα! Το πρώτο ξενοδοχείο αφιερωμένο στον Harry Potter ανοίγει τις πόρτες του στη Γερμανία.

Αν περιμένεις ακόμα το γράμμα από το Hogwarts, ίσως ήρθε η στιγμή να ζήσεις επιτέλους λίγη από τη μαγεία του Harry Potter στην πραγματική ζωή. Και όχι, δεν μιλάμε για κάποιο θεματικό escape room ή μια ακόμα συλλεκτική Lego σειρά. Έχουμε νέα: το πρώτο επίσημο ξενοδοχείο Harry Potter του κόσμου ετοιμάζεται να ανοίξει στη Γερμανία και ήδη οι fans έχουν ξετρελαθεί - και εμείς μαζί τους δηλαδή.

Το νέο, φιλόδοξο project θα δημιουργηθεί στο Legoland Deutschland Resort στο Günzburg της Βαυαρίας, ανάμεσα στο Μόναχο και τη Στουτγκάρδη, μέσα από τη συνεργασία της Merlin Entertainments και της Warner Bros. Και κάπως έτσι, η πολυαγαπημένη σειρά των millennials και όχι μόνο αποκτά - επιτέλους - το δικό της «καταφύγιο».

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο του Harry Potter

Το ξενοδοχείο θα είναι πλήρως εμπνευσμένο από τον κόσμο του Harry Potter και φυσικά από τη «μαγική» αισθητική της αντίστοιχης σειράς των Lego. Τα δωμάτια θα διακοσμηθούν σύμφωνα με τους τέσσερις κοιτώνες του Hogwarts - Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw και Hufflepuff - με χρώματα, διακοσμητικά, custom κατασκευές LEGO και λεπτομέρειες που θα κάνουν τους επισκέπτες να νιώθουν σαν να κοιμούνται και να ξυπνούν μέσα στις ίδιες τις ταινίες.

Και το καλύτερο; Δεν μιλάμε μόνο για ένα θεματικό ξενοδοχείο. Μαζί με αυτό, θα δημιουργηθεί και ολόκληρη Harry Potter land μέσα στη Legoland, γεμάτη iconic τοποθεσίες, χαρακτήρες και νέες εμπειρίες εμπνευσμένες από τον κόσμο της J.K. Rowling. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν διαδραστικές εμπειρίες, θα έχουν πρόσβαση σε αξιοθέατα - ακόμα και στο διάσημο Hog’s Head Brew στο bar του ξενοδοχείου. Ναι, ουσιαστικά είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε δει ποτέ σε πραγματικές διακοπές στο Hogwarts.

Η συνεργασία Lego και Harry Potter δεν είναι βέβαια κάτι καινούργιο, αφού από το 2001 μέχρι σήμερα, οι συλλογές έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό, με αρκετά sets να θεωρούνται πλέον συλλεκτικά. Τώρα όμως, η σχέση αυτή περνά σε άλλο level, αφού για πρώτη φορά οι fans θα μπορούν να «μπουν» κυριολεκτικά μέσα στον κόσμο που μέχρι τώρα έχτιζαν μόνο με τουβλάκια LEGO.

Η CEO της Merlin Entertainments, Fiona Eastwood, δήλωσε πως το νέο project θα ανεβάσει τον πήχη της δημιουργικότητας και της ψυχαγωγίας, μετατρέποντας τα Legoland Resorts σε παγκόσμιους προορισμούς εμπειρίας. Από την άλλη, ο Peter van Roden της Warner Bros. Discovery ανέφερε πως στόχος είναι οι fans να ζήσουν τη μαγεία του Harry Potter με έναν εντελώς νέο τρόπο.

Αν τώρα αναρωτιέσαι πόσο θα χρειαστεί να περιμένεις, η απάντηση θα σε ενθουσιάσει. Tο πρώτο ξενοδοχείο Harry Potter στη Γερμανία αναμένεται να υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες μέσα στο 2026. Να, λοιπόν, ακόμα ένας λόγος να οργανώσεις ταξίδι στη Βαυαρία. Και μεταξύ μας; Αν υπάρχει ένα ξενοδοχείο που αξίζει να μπει από τώρα στη travel bucket list σου, μάλλον είναι αυτό.

