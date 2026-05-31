Τοσκάνη: 6 άγνωστες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Πέρα από τη Φλωρεντία, υπάρχουν πανέμορφες άγνωστες πόλεις στην Τοσκάνη με σπουδαία αξιοθέατα και - το κυριότερο - χωρίς πολυκοσμία

Η Φλωρεντία, πρωτεύουσα της Τοσκάνης και μια από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις της Ιταλίας, είναι ένας προορισμός κορεσμένος από τον υπερτουρισμό εδώ και χρόνια. Την επισκέπτονται πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως και ειδικά το καλοκαίρι, στα στενά της πόλης επικρατεί το αδιαχώρητο. Ακόμα και σε άλλες μικρότερες πόλεις, όπως η Σιένα και το Σαν Τζιμινιάνο, συναντάμε το ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο, επειδή μια επίσκεψη στην πέμπτη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ιταλίας είναι όνειρο ζωής για πολλούς, ο Guardian προτείνει εναλλακτικές πόλεις μακριά από τα πλήθη.

Μοντεριτζιόνι: Ένα αρχιτεκτονικό διαμάντι

Το Μοντεριτζιόνι είναι μια μικρή πόλη της Τοσκάνης με πλακόστρωτα σοκάκια και πανοραμική θέα. Χτίστηκε από τη Δημοκρατία της Σιένα γύρω στο 1213 και σήμερα μπορεί κανείς να περπατήσει στα 570 μέτρα των τειχών της, με δύο πύλες και 14 πύργους παρατήρησης. Μέσα υπάρχουν μια εκκλησία, ένα μουσείο και κήποι που κάποτε χρησιμοποιούνταν για καλλιέργεια σε περίπτωση πολιορκίας.

