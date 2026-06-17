«Here I Belong»: Μια απόδραση στην Κέρκυρα που επαναπροσδιορίζει την έννοια της φιλοξενίας

Απόδραση στο Valmar Corfu της Louis Hotels: Η premium all-inclusive εμπειρία στην Κέρκυρα που επαναπροσδιορίζει τις ξεκούραστες διακοπές, και η συγκινητική ανθρώπινη ιστορία πίσω από την επιτυχία του.

Υπάρχουν δύο είδη διακοπών. Αυτές που γυρνάς σπίτι σου και χρειάζεσαι... άλλες δύο μέρες άδεια για να συνέλθεις από το τρέξιμο, και εκείνες που από το πρώτο 24ωρο νιώθεις ότι οι ρυθμοί σου πέφτουν, το μυαλό αδειάζει και όλα γύρω σου λειτουργούν ρολόι. Φέτος, μετά από έναν αρκετά απαιτητικό χειμώνα, είχα ανάγκη ξεκάθαρα το δεύτερο.

Η Κέρκυρα ήταν πάντα στην καρδιά μου –ένα νησί πανέμορφο, καταπράσινο, με αρχοντική αύρα και αμέτρητα πράγματα να δεις και να κάνεις, από τη μία άκρη ως την άλλη. Όμως αυτή τη φορά, το μεγάλο στοίχημα ήταν η διαμονή. Έψαχνα ένα μέρος που να προσφέρει αυθεντική φιλοξενία, να έχει όλες τις ανέσεις και την ξεγνοιασιά ενός καλού premium all-inclusive, αλλά κυρίως, να με κάνει να νιώσω cozy.

Και κάπως έτσι βρέθηκα στο Valmar Corfu της Elegant Collection by Louis Hotels.

Η πρώτη εντύπωση και το design των 70s

Το Valmar Corfu, μετά τη ριζική του ανακαίνιση, συστήθηκε ξανά στο κοινό με το νέο του όνομα και πλέον διανύει τη δεύτερη επιτυχημένη σεζόν λειτουργίας του. Πρόκειται για ένα retreat 5 αστέρων, που πατάει πάνω στην αρχιτεκτονική δομή ενός κτιρίου της δεκαετίας του ’70. Ένα πολύ καλό, σύγχρονο ξενοδοχείο, που καταφέρνει να συνδυάσει την premium αισθητική με τη λειτουργικότητα.

Το δωμάτιο ήταν ωραίο, minimal, πεντακάθαρο, με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες (ναι, είχε καλό πιστολάκι για τα μαλλιά, κάτι που εμείς οι γυναίκες εκτιμάμε δεόντως) και ένα super warm καλωσόρισμα με φρέσκα φρούτα και τοπικά προϊόντα με βάση το κερκυραϊκό κουμκουάτ. Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια του resort, μάλιστα, είναι ότι η πλειονότητα των δωματίων του διαθέτει αυτή την απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, οπότε το απέραντο γαλάζιο σε ακολουθεί σε κάθε σου στιγμή. Όμως, το αληθινό highlight σε περίμενε το επόμενο πρωί.

© Ελένη Μπεζιριάνογλου

Μια συγκλονιστική ανατολή και ο μπουφές των ονείρων σου

Αν μείνεις στο Valmar, βάλε ξυπνητήρι νωρίς τουλάχιστον για ένα πρωινό. Η θέα στην ανατολή του ηλίου από το δωμάτιο είναι απλά συγκλονιστική. Το να βλέπεις τον ήλιο να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα, έχοντας απρόσκοπτη θέα στο απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, είναι το καλύτερο boost θετικής ενέργειας για να ξεκινήσει η μέρα.

Και μετά την ανατολή; Φυσικά, το Valle Main Restaurant για πρωινό. Μιλάμε για έναν τεράστιο μπουφέ με δεκάδες επιλογές που ικανοποιούν κάθε γούστο, κυριολεκτικά.

Για τους παραδοσιακούς: Δεκάδες επιλογές σε ψωμιά, τυριά, αλλαντικά, αυγά μαγειρεμένα με κάθε πιθανό τρόπο, μαρμελάδες και φρέσκα γλυκά.

Για τους healthy: Πλούσια ποικιλία από φρούτα, βρώμη, chia seeds και superfoods για να φτιάξεις το δικό σου energy bowl.

Φυσικά, καλοί καφέδες και live cooking stations που ετοιμάζουν τα πάντα free εκείνη την ώρα.

Διακοπές με παιδιά - όταν όλα είναι εύκολα

Ένα από τα πράγματα που παρατήρησα αμέσως είναι ότι το ξενοδοχείο συγκεντρώνει πολλές οικογένειες. Ο λόγος είναι απλός: στο Valmar όλα είναι εύκολα προσβάσιμα.

Οι γονείς δεν χρειάζεται να αγχώνονται για τίποτα. Υπάρχει μια τέλεια παιδική πισίνα με super cute συντριβάνια και ένα οργανωμένο kids club που εγγυάται στιγμές χαράς για τους μικρούς, όσο οι μεγάλοι χαλαρώνουν στις άλλες δύο ευρύχωρες πισίνες του resort.

Το μεγαλύτερο bonus όμως; Η πρόσβαση στην παραλία. Αντί να προσπαθείς να περάσεις τον κεντρικό δρόμο με τα παιδιά και όλα τα πράγματα αγκαλιά, το ξενοδοχείο διαθέτει μια υπόγεια διάβαση στην οποία κατεβαίνεις με το ασανσέρ και σε οδηγεί απευθείας, με απόλυτη ασφάλεια, στην ιδιωτική αμμουδερή παραλία. Αυτό από μόνο του κάνει τις οικογενειακές διακοπές απίστευτα ξεκούραστες.

Ευεξία, περουβιανή γαστρονομία και... γάμος με θέα

Μετά τις βουτιές, η συνέχεια είχε Valmar Spa. Έκανα ένα χαλαρωτικό μασάζ σώματος, αλλά αν πρέπει να σου προτείνω ένα πράγμα, αυτό είναι το facial massage. Κάνει τρομερή δουλειά, νιώθεις τους μύες του προσώπου σου να χαλαρώνουν και μετά το δέρμα σου κυριολεκτικά λάμπει – ό,τι πρέπει για τις non-makeup φωτογραφίες των διακοπών.

Περπατώντας, ανακάλυψα και ένα υπέροχο, γραφικό εκκλησάκι μέσα στους χώρους του ξενοδοχείου. Αν ψάχνεις το ιδανικό σκηνικό για να κάνεις τον γάμο σου με φόντο το απέραντο Ιόνιο, μόλις το βρήκες. Και το καλύτερο; Μπορείς να κάνεις την τελετή εκεί και αμέσως μετά το after party στο εντυπωσιακό rooftop garden bar, με το καταπράσινο βουνό από τη μία και τη θάλασσα από την άλλη.

Εκεί στο rooftop στεγάζεται και το εστιατόριο Viru Peruvian Fusion. Προσωπικά, δεν είχα ξαναφάει περουβιανή κουζίνα και η εμπειρία ήταν τρομερή – μια δημιουργική σύνθεση γεύσεων που πραγματικά με εξέπληξε, ενώ η βραδιά στο bar ακριβώς δίπλα κλείνει πάντα με live μουσική ή parties.

Ο παράγοντας «άνθρωπος» και μια συγκλονιστική ιστορία από τα 70s

Μπορεί ένα ξενοδοχείο να έχει τις καλύτερες εγκαταστάσεις του κόσμου, αλλά αν το προσωπικό είναι απρόθυμο, η εμπειρία καταστρέφεται. Στο Valmar Corfu, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά, και πίσω από το χαμόγελό τους κρύβεται μια μοναδική ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

Όταν το ξενοδοχείο πρωτοάνοιξε τις πύλες του πριν μερικές δεκαετίες (με άλλο όνομα τότε), διευθυντής του από την Louis Hotels είχε οριστεί o κ.Μανώλης Σπαθούλας που παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια στην «οικογένεια» της εταιρείας. Με τη νέα εποχή του resort ως Valmar, ο ίδιος διευθυντής επέστρεψε στο «σπίτι» του. Το πιο συγκινητικό; Επιστρέφοντας, βρήκε στο ξενοδοχείο εργαζόμενους που είχε προσλάβει ο ίδιος πριν από χρόνια!

Αυτή η απίστευτη σταθερότητα του προσωπικού λέει πολλά. Σε έναν κλάδο όπως ο τουρισμός, που είναι παραδοσιακά δύσκολος, το να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο κάθε χρόνο δείχνει ικανοποίηση. Όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι, είναι αυθεντικά χαρούμενοι και εξαιρετικοί στη δουλειά τους. Από τη reception μέχρι το service στα εστιατόρια (όπως στο μεσογειακό Gill & Olive Beach Bar ή το AMano Snackeria), όλοι σε αντιμετωπίζουν με μια πρωτόγνωρη ευγένεια.

Το επίσημο logo του ξενοδοχείου είναι το «Here I Belong» και, βλέποντας αυτή την ομάδα ανθρώπων να λειτουργεί σαν μια δεμένη οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι ισχύει τόσο για τους ένοικους, όσο και για το προσωπικό.

Εκτός ξενοδοχείου: Από τα καντούνια μέχρι τους Αντίπαξους

Φυσικά, όσο τέλειο κι αν είναι το resort, η Κέρκυρα σε καλεί να την εξερευνήσεις. Αφού κάνεις τις βόλτες σου στα αρχοντικά σοκάκια της Παλιάς Πόλης και πιεις το ποτό σου στο Λιστόν, σου έχω το απόλυτο "must do" tip: τη μονοήμερη κρουαζιέρα σε Παξούς και Αντίπαξους.

Ναι, το να μπεις στο κλασικό τουριστικό καραβάκι με το γκρουπ είναι μια σούπερ καλτ εμπειρία, ειδικά για εμάς τους Έλληνες, αλλά πίστεψέ με, αξίζει κάθε δευτερόλεπτο. Μόλις το καράβι φτάσει στις Γαλάζιες Σπηλιές και βουτήξεις στα εξωτικά, συγκλονιστικά, διάφανα νερά των Αντιπάξων, ξεχνάς τα πάντα. Είναι από εκείνες τις εικόνες του Ιονίου που σου μένουν χαραγμένες στο μυαλό για μια ζωή.

Kerkyra Blue

Kerkyra Blue: Εκεί όπου οι επισκέπτες γίνονται οικογένεια

Αυτή η ανάγκη του ταξιδιώτη να βρίσκει μέρη που γίνονται «σταθμοί» στη ζωή του, επιβεβαιώθηκε όταν επισκέφθηκα και το έτερο πεντάστερο «αδελφάκι» του Valmar, το Kerkyra Blue Hotel N’ Spa.

Σε μικρή απόσταση από την Παλιά Πόλη, το Kerkyra Blue είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο, άκρως εντυπωσιακό all-inclusive resort με φανταστικά, high-design δωμάτια και premium facilities. Εκεί, η υπεύθυνη του ξενοδοχείου μας γνώρισε ένα υπέροχο ζευγάρι τουριστών από το εξωτερικό που επισκέπτεται το ξενοδοχείο ανελλιπώς εδώ και 30 χρόνια (όπως και πολλοί από τους ένοικους). Μάλιστα, την επόμενη ημέρα θα γιόρταζαν εκεί την 41η επέτειο του γάμου τους!

Όταν ένας άνθρωπος επιστρέφει στο ίδιο μέρος για τρεις δεκαετίες για να γιορτάσει τις πιο σημαντικές στιγμές του, καταλαβαίνεις ότι η φιλοξενία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.

Είτε επιλέξεις την cozy, value-for-family ατμόσφαιρα του Valmar Corfu, είτε το εντυπωσιακό και high-design περιβάλλον του Kerkyra Blue Hotel N’ Spa, το σίγουρο είναι ότι στην Κέρκυρα η Louis Hotels ξέρει πώς να σε κάνει να νιώσεις... «Here I Belong».