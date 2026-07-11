Από τη Βουργουνδία μέχρι τη Σαντορίνη, ανακαλύψτε οκτώ προορισμούς όπου το κρασί, η παράδοση και τα μαγευτικά τοπία συνθέτουν την απόλυτη εμπειρία οινοτουρισμού

Η Ευρώπη είναι αδιαμφισβήτητα ο απόλυτος προορισμός για όσους αγαπούν το καλό κρασί. Από τους φημισμένους αμπελώνες της Γαλλίας και της Ιταλίας μέχρι τα ηφαιστειακά εδάφη της Σαντορίνης, μικρές γραφικές πόλεις κρύβουν μερικές από τις πιο αυθεντικές οινικές εμπειρίες στον κόσμο.

Αν αναζητάτε ένα ταξίδι που συνδυάζει την γευσιγνωσία με την ιστορία και τα μαγευτικά τοπία, τότε οι παρακάτω προορισμοί αξίζουν σίγουρα μια θέση στη λίστα σας. Άλλωστε, ο οινοτουρισμός δεν αφορά μόνο το κρασί - είναι ένας τρόπος για να γνωρίσει κανείς βαθιά την ιστορία και τους ανθρώπους κάθε περιοχής.

8 μικρές ευρωπαϊκές πόλεις που κάθε λάτρης του κρασιού πρέπει να επισκεφθεί:

Μπων, Βουργουνδία, Γαλλία

Η Μπων θεωρείται η καρδιά της Βουργουνδίας και είναι συνώνυμη με τα κορυφαία Pinot Noir και Chardonnay. Η πόλη συνδυάζει την παράδοση αιώνων με τη σύγχρονη οινοποιία, ενώ φιλοξενεί μερικά από τα πιο διάσημα κελάρια της Γαλλίας.

Πινιάο, Κοιλάδα Ντούρο, Πορτογαλία

Στην καρδιά της κοιλάδας του Ντούρο, το Πινιάο περιβάλλεται από αμπελώνες σε αναβαθμίδες που αποτελούν ένα από τα ομορφότερα αμπελουργικά τοπία του κόσμου. Η περιοχή είναι διάσημη για τα κρασιά Port αλλά και για τα εξαιρετικά ερυθρά κρασιά.

Σανσερέ, Γαλλία

Χτισμένη σε έναν λόφο με πανοραμική θέα στην κοιλάδα του Λίγηρα, η Σανσερέ είναι γνωστή παγκοσμίως για τα κομψά Sauvignon Blanc με τη χαρακτηριστική φρεσκάδα και τα αρώματα εσπεριδοειδών.

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Μπαρόλο, Ιταλία

Στην καρδιά του Πιεμόντε βρίσκεται το Μπαρόλο, το χωριό που χάρισε το όνομά του σε ένα από τα πιο διάσημα κρασιά του κόσμου. Τα κρασιά από την ποικιλία Nebbiolo ξεχωρίζουν για τον πλούσιο χαρακτήρα και τις σύνθετες γεύσεις τους.

Σαντορίνη, Ελλάδα

Η Σαντορίνη δεν ξεχωρίζει μόνο για το ηλιοβασίλεμά της, αλλά και για τη μοναδική οινική της παράδοση. Το ηφαιστειακό έδαφος χαρίζει στο Ασύρτικο έντονη ορυκτότητα, δροσερή οξύτητα και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Σαιντ-Εμιλιόν, Γαλλία

Λιγότερη από μία ώρα από το Μπορντό, το Σαιντ-Εμιλιόν αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους λάτρεις του κόκκινου κρασιού. Η περιοχή φημίζεται για τα Merlot και Cabernet Franc, ενώ τα ιστορικά château προσφέρουν ξεναγήσεις και γευσιγνωσίες υψηλού επιπέδου.

Μονταλτσίνο, Ιταλία

Για αυτούς που αγαπούν τα δυνατά ερυθρά κρασιά, το Μονταλτσίνο είναι ένας προορισμός που πρέπει να επισκεφθούν. Εδώ γεννιέται το περίφημο Brunello di Montalcino, από 100% Sangiovese.

Χάρο, Ισπανία

Η μικρή πόλη Χάρο αποτελεί την οινική πρωτεύουσα της Ριόχα. Εδώ βρίσκονται ιστορικές bodegas που παράγουν μερικά από τα καλύτερα Tempranillo της Ισπανίας.