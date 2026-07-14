5 λόγοι που θα σας πείσουν να επισκεφθείτε τη Σκύρο

Πανέμορφα τοπία, αυθεντική φιλοξενία και καλό φαγητό σάς περιμένουν στο νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων. Όλοι οι λόγοι για να επιλέξετε τη Σκύρο για τις διακοπές σας

Προσιτή, αυθεντική και φιλόξενη, μισή καταπράσινη και εύφορη και μισή άγρια και άνυδρη, η Σκύρος έχει τη δική της ιδιαίτερη γοητεία. Γεμάτο εκπλήξεις και αντιθέσεις, το νοτιότερο και μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Βορείων Σποράδων, στα ανατολικά της Εύβοιας, αποτελεί ιδανικό προορισμό για ήρεμες διακοπές. Η πρόσβαση γίνεται αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς (από την Κύμη Ευβοίας θα πάρετε το ferry που θα σας μεταφέρει στο λιμάνι της Σκύρου, τη Λιναριά, σε μιάμιση ώρα). Στη Σκύρο θα ανακαλύψετε πανέμορφα τοπία, παραλίες με καταπληκτικά νερά, παραδόσεις που κρατούν στο χρόνο και γεύσεις που θα σας μείνουν αξέχαστες.

Η γραφική Χώρα και το κάστρο

Σκαρφαλωμένη σε έναν απόκρημνο λόφο, η Χώρα της Σκύρου, με τα στενά ελικοειδή δρομάκια και τα κατάλευκα σπίτια στην πλαγιά, θυμίζει έντονα Κυκλάδες. Ο οικισμός «αγκαλιάζει» έναν πανύψηλο βράχο, στην κορυφή του οποίου δεσπόζει το βυζαντινό κάστρο, με το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του νησιού. Η διαδρομή έως εκεί είναι κουραστική, αλλά ανταμείβει τον επισκέπτη. Η θέα κόβει την ανάσα.

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