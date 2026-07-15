Οι καλύτερες παραλίες της Ζακύνθου

Εξωτικά τοπία, κρυστάλλινα νερά και χρυσαφένιες αμμουδιές συνθέτουν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς στη Ζάκυνθο.

Η Ζάκυνθος είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά νησιά του Ιονίου και φημίζεται για τις εξωτικές παραλίες της. Τιρκουάζ νερά, απόκρημνοι λευκοί βράχοι, χρυσαφένιες αμμουδιές και καταπράσινα τοπία δημιουργούν εικόνες που δύσκολα συναντάμε αλλού. Οι εικόνες αυτές ταξιδεύουν από άκρη σε άκρη της γης, καθώς το νησί αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας για καλοκαιρινές διακοπές.

Στη Ζάκυνθο συναντάμε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες της Μεσογείου, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα. Από το εμβληματικό Ναυάγιο και τις προστατευόμενες αμμουδιές όπου φωλιάζουν οι Caretta caretta μέχρι τους βραχώδεις όρμους, το νησί προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε κάθε επισκέπτη.

Ναυάγιο

Το Ναυάγιο αποτελεί το απόλυτο σύμβολο της Ζακύνθου και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες παραλίες στον κόσμο. Τα βράχια που αγκαλιάζουν τη λευκή αμμουδιά, τα καταγάλανα νερά και το διάσημο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» εντυπωσιάζουν κάθε επισκέπτη. Τα τελευταία χρόνια δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παραλία, αλλά μπορείτε να την επισκεφτείτε με τις οργανωμένες κρουαζιέρες που πραγματοποιούνται στο νησί και να τη θαυμάσετε από μικρή απόσταση.

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