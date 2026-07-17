Πάντα Βρέχει: Μια δροσερή βόλτα στο μαγικό φαράγγι της Ευρυτανίας

Το φαράγγι Πάντα Βρέχει είναι ένα θαύμα της φύσης της Ευρυτανίας. Το θέαμα των νερών που πέφτουν από ψηλά σαν ψιλή βροχή είναι μοναδικό

Μπορεί τα καλοκαίρια να αναζητάμε αμμουδιές και καταγάλανες θάλασσες για τα μπάνια μας, όμως υπάρχουν πολλές οάσεις δροσιάς και συγκλονιστικά τοπία σε ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας που συνδυάζουν την πανέμορφη φύση με το υδάτινο στοιχείο και προσφέρονται για εναλλακτικές καλοκαιρινές αποδράσεις.

Εάν έχετε πάει στο Καρπενήσι, το πιθανότερο είναι να έχετε ακούσει για το περίφημο «Πάντα Βρέχει». Το φαράγγι αυτό είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ευρυτανίας και ένα από τα πιο όμορφα φυσικά αξιοθέατα της Ελλάδας.

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