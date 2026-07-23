Οι καλύτερες παραλίες της Κεφαλονιάς

Οι ωραιότερες παραλίες της Κεφαλονιάς σάς περιμένουν για ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης

Οι φανταστικές παραλίες της Κεφαλονιάς είναι ένας από τους λόγους που την κάνουν τόσο δημοφιλή προορισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παραλίες του νησιού φιγουράρουν σταθερά σε λίστες με τις ομορφότερες της Ευρώπης αλλά και παγκοσμίως. Παραλίες αμμουδερές ή με άσπρο βότσαλο, δημοφιλείς και κοσμικές ή άγριες και απομονωμένες, όλες με κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα νερά. Όπου κι αν σταματήσετε για μια βουτιά, το μεγαλύτερο νησί του Ιονίου δεν θα σας απογοητεύσει. Επιλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τις πιο ξεχωριστές παραλίες της Κεφαλονιάς για ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης.

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